「時代的眼淚」…一開機就自動發照片 魅族手機遺失7年找回

魅族手機曾經占據中國手機的巨大市場份額，但目前暫停生產。（取材自微博）

魅族手機遺失7年後，合肥機主張先生突然接到廠商的一條短信，已透過手機的拍照和定位找到手機的具體位置，並在民警和社區工作人員幫助下找回手機。據了解，雖然魅族已經宣布暫停國內手機新產品自研硬體項目，但其售後和客服以及相關系統仍在運轉，網友則嘆「這是時代的眼淚」。

極目新聞報導，機主張先生2019年3月28日晚上在合肥肥東縣文禹路上一家小吃店手機丟失，事後他報警，但手機一直沒有找回；今年5月3日上午11時35分，手機廠家突然發提醒短信，稱丟失的手機突然開機上線，而且手機自動拍下現在用戶的照片，並有手機的大體位置定位。張先生再次報警，在當地派出所及社區工作人員介入下，他終於要回手機。

報導指出，不少網友看到新聞後，表示自己的魅族手機也曾這樣失而復得；「爸的魅族手機遺失也找回來了」，網友並指出，只要遺失的手機開機，會自動發幾張照片，能看到使用者的正臉，就連新換的手機號碼都能看到。

失去7年又找回手機，是否是魅族手機失而復得的最長紀錄？對此，機主張先生表示，他也不知道自己是不是創造了紀錄，不過此前他在網路上看到，有網友手機丟了兩年找回來的。在留言區有不少網友稱，魅族已經不再自研新機，稱它是「時代的眼淚」。

不過客服工作人員表示，確實已經暫停國內手機新產品自研硬體項目，但售後和客服等工作都沒有停，而且魅族還有多款產品在售。