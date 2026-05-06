「新聞女王」劇情成真 湖南經視啟用AI主持人 觀眾反應兩極

湖南經視黃金時段的新聞節目「經視新聞」4日正式啟用的AI主持人聲聲和雙雙。（取材自揚子晚報）

港劇「新聞女王2」裡有這麼一個劇情橋段，女主播文慧心離開電視台後，老東家把她和另外一位因公殉職的男主播梁景仁的形象製作成了AI主持人，繼續在台前播報新聞。AI主持人坐在台前播報新聞，這已經成為現實了。

揚子晚報報導，湖南經視黃金時段的新聞節目「經視新聞」4日正式啟用的AI主持人聲聲和雙雙，引發網友熱議，在節目中，兩位AI主持人擔任了資訊簡報工作，比如播報新聞「AI觀察：憑味道記住一座城，零食成為城市的『行走名片』」，這是一條關於城市零食風潮的新聞簡訊，播出畫面右上角則標註了AI生成，同時搭配AI導播實現畫面的自動切換。

根據湖南廣播電視台董事長龔政文在第13屆中國網絡視聽大會上透露的信息，湖南廣電自研「芒果大模型」已孵化80餘款智能體，應用於30多檔節目，生產效率提升30%以上。

對於AI主持人上崗，網友們的態度兩極分化，一些人認為AI主持人十分詭異，部分網友擔心AI主持人所播報的內容是不是也是AI生成的，背後有沒有真人為AI播報的內容負責把關。

據報導，支持或持觀望態度的網友也不少，他們認為AI技術可以降低成本，而且AI主持人24小時在線，很適合完成機械重覆的播報工作，AI主持人上崗也是未來的大勢所趨，即便現在看起來AI主持人播報還是有不足，但隨著技術的進步，這一問題能夠得到解決。

湖南廣電不是第一個吃螃蟹的人，其實早兩年就已經有很多地方衛視頻道已經批量使用AI主持人播報新聞了，這些AI主持人在黃金檔新聞欄目裡已經活躍了很長一段時間，同樣也是全天候播報模式。

報導分析，不可否認的是，AI主持人確實極大地提升了播報的效率和準確率，他們的播報準確率幾乎可以達到百分之百，運營成本也下降了不少，很適合完成機械重覆的工作。不過AI主持人還很難完全替代真人主持人，更多的還是起到一個補充、協同作用。新聞播報不僅僅是在準確的傳遞信息，也在將對事件的態度和人情的溫度通過播報傳遞給觀眾，這樣的新聞播報是有血有肉的，是觀眾們能夠感同身受、真心認可的新聞播報。

分析指出，智媒時代，變革是必然的。從這兩年的AI主持人上崗實踐來看，要說播音主持專業「天塌了」倒也還不至於，但AI主持人帶來的挑戰是真實存在的，對於未來的播音主持人們來說，一口流利標準的普通話恐怕已經不再是最強的競爭力了，播音員也需要走向挖掘深度與溫度的現場，而不是只能坐在演播廳中念稿子，畢竟，科技能夠替代重覆勞作，豐富內容表達形態、提升信息傳播效率，卻始終無法替代媒體肩負的社會責任、人文溫度與價值導向。