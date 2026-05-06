河北航空提供瓶裝水產自「路邊」 網友不淡定 廠商回應了
一名北京旅客搭乘河北航空班機，發現機上提供的瓶裝水生產地址為江西省萍鄉市新泉鄉某村路邊。「路邊」這項表述引發旅客對飲水安全的擔憂。上游新聞報導，網友查詢包裝資訊後指出，該生產廠商在工商系統中的參保人數顯示為0，質疑供給大型航司的飲用水是否來自缺乏監管的「家庭小作坊」。廠商對此回應，包裝上標註的「路邊」只是廠區地址慣用地名，實際水源取自山腳下的深井水。
江西清鑫山泉水有限公司張經理回應稱，企業長期為河北航空、南方航空等多家航司提供客製化飲用水。他表示，廠區隔壁約800米處便有一家持證礦泉水企業，雙方同源取水，但因自家企業尚未取得礦泉水採礦證，產品名為「飲用天然泉水」，嚴格執行天然泉水GB19298國家強制性食品安全標準。
對於企業生產資質及投保用工等問題，張經理表示，廠區有新舊兩處廠房，占地超過1萬平方米，配備全自動生產線，滿負荷狀態下年產能可達600萬箱。他強調，企業證照齊全，具備水質檢測合格報告與相關生產許可，無菌車間等生產設施均符合業界規範。
不過，對於工商資訊顯示該企業0人參保一事，張經理並未正面回應，僅稱生產線為全自動模式，在崗生產工人數量不多，「生產線上確實只有幾個人。」
河北航空相關工作人員也對此事作出澄清；報導指出，根據航司核實，旅客質疑的「樂雲湘」品牌定製水實為長沙方面提供的上機產品，產地標註「路邊」引發的質疑，該工作人員坦言，由於當地道路客觀上並無門牌號編制，廠家在工商部門只能按屬地慣稱備案，而產品外包裝必須與註冊地址保持絕對一致，才在商標上印了容易引人誤解的「路邊」二字。
航司方面強調，經內部嚴格複查，該供應商的相關地址已正式備案，企業生產資質、許可範圍均合規有效，出廠飲用水亦具備合格證明，旅客大可放心飲用。
網友留言質疑，「企業自己說沒有採礦證書這手續齊全嗎」、「當地沒門牌號，就用『路邊』當註冊地址，工商部門這都能給備案？」還有網友認為「廠商和航司在資訊呈現上太不講究，忽略消費者的直觀感受，這種地址在法律和行政備案上或許沒問題，但在大眾認知裡，路邊很容易聯想到塵土飛揚、缺乏保障的場景」；還有網友酸「說明企業灌瓶子的確確實實是山泉水，不是自來水！所以消費者就滿足吧」、「還有什麼大道左邊的，涉老保健品常用」。
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