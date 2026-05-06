河北航空提供瓶裝水產自「路邊」 網友不淡定 廠商回應了

一北京旅客發現機上提供的瓶裝飲用水生產地址為江西省萍鄉市新泉鄉某村路邊。（取材自微博）

一名北京旅客搭乘河北航空班機，發現機上提供的瓶裝水生產地址為江西省萍鄉市新泉鄉某村路邊。「路邊」這項表述引發旅客對飲水安全的擔憂。上游新聞報導，網友查詢包裝資訊後指出，該生產廠商在工商系統中的參保人數顯示為0，質疑供給大型航司的飲用水是否來自缺乏監管的「家庭小作坊」。廠商對此回應，包裝上標註的「路邊」只是廠區地址慣用地名，實際水源取自山腳下的深井水。

江西清鑫山泉水有限公司張經理回應稱，企業長期為河北航空、南方航空等多家航司提供客製化飲用水。他表示，廠區隔壁約800米處便有一家持證礦泉水企業，雙方同源取水，但因自家企業尚未取得礦泉水採礦證，產品名為「飲用天然泉水」，嚴格執行天然泉水GB19298國家強制性食品安全標準。

對於企業生產資質及投保用工等問題，張經理表示，廠區有新舊兩處廠房，占地超過1萬平方米，配備全自動生產線，滿負荷狀態下年產能可達600萬箱。他強調，企業證照齊全，具備水質檢測合格報告與相關生產許可，無菌車間等生產設施均符合業界規範。

不過，對於工商資訊顯示該企業0人參保一事，張經理並未正面回應，僅稱生產線為全自動模式，在崗生產工人數量不多，「生產線上確實只有幾個人。」

河北航空相關工作人員也對此事作出澄清；報導指出，根據航司核實，旅客質疑的「樂雲湘」品牌定製水實為長沙方面提供的上機產品，產地標註「路邊」引發的質疑，該工作人員坦言，由於當地道路客觀上並無門牌號編制，廠家在工商部門只能按屬地慣稱備案，而產品外包裝必須與註冊地址保持絕對一致，才在商標上印了容易引人誤解的「路邊」二字。

航司方面強調，經內部嚴格複查，該供應商的相關地址已正式備案，企業生產資質、許可範圍均合規有效，出廠飲用水亦具備合格證明，旅客大可放心飲用。

網友留言質疑，「企業自己說沒有採礦證書這手續齊全嗎」、「當地沒門牌號，就用『路邊』當註冊地址，工商部門這都能給備案？」還有網友認為「廠商和航司在資訊呈現上太不講究，忽略消費者的直觀感受，這種地址在法律和行政備案上或許沒問題，但在大眾認知裡，路邊很容易聯想到塵土飛揚、缺乏保障的場景」；還有網友酸「說明企業灌瓶子的確確實實是山泉水，不是自來水！所以消費者就滿足吧」、「還有什麼大道左邊的，涉老保健品常用」。