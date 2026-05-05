我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

奪斯諾克世界冠軍 吳宜澤獲50萬英鎊獎金：想在英國買套房

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
5月4日，吳宜澤在比賽中。(新華社)
5月4日，吳宜澤在比賽中。(新華社)

2026斯諾克世錦賽結束，中國選手吳宜澤獲得冠軍，收穫50萬英鎊獎金（約67萬美元）。吳宜澤透露，他打算拿獎金在英國買房子。

吳宜澤說：「我想會在謝菲爾德買一套房子或公寓，方便日常訓練和備戰世錦賽。我感覺太累了，連續一個月每日奮戰。我現在可以放個假了，回到國內，吃些美食，然後見見朋友。」

新華社報導，吳宜澤2003年出生於甘肅省蘭州市，7歲那年第一次與台球結緣，並且展現出與眾不同的天賦。他的父親吳傑品只看兒子玩了幾分鐘，就下定決心全力培養他。

在蘭州，吳宜澤曾接受全國冠軍、甘肅台球名將達海林的指導。作為吳宜澤的台球啟蒙教練，達海林從吳宜澤7歲時便開始指導他練習斯諾克。

從基礎技術到實戰發揮，達海林的言傳身教陪伴了吳宜澤整個小學時期，彼時吳宜澤也是達海林唯一的學生。「剛見到吳宜澤時我就很喜歡他，他雖然性格比較靦腆，但小小年紀就願鑽研、會思考，表現出非常高的悟性和靈性。」達海林說。

「這條路可以走。」吳傑品回憶，後來自己關停了經營多年的古董店，全職陪伴兒子走上職業斯諾克道路。此後數年，吳傑品帶著吳宜澤輾轉全國多地求學、訓練，甚至賣掉了位於蘭州的自住房，全身心支持兒子訓練、學習。

追夢道路上，從來沒有坦途。2019年，為了接軌世界最高水平，吳宜澤在父親的陪同下，遠赴英國謝菲爾德訓練。父子二人初到英國時幾乎沒有任何英語基礎，加上早期巡迴賽獎金匱乏，吳宜澤曾坦言壓力巨大。

吳傑品和兒子租住在條件簡陋的半地下室，他打了幾份零工來維持生計和兒子的訓練開銷。但吳傑品從未抱怨異鄉生活的艱辛和壓力，只是默默支持和陪伴著兒子。

世錦賽奪冠後，吳宜澤說，一直支持自己的父母才是真正的冠軍。「他們是我永遠的精神力量。」

甘肅

上一則

港媒：中共已故元老喬石兒子 砸2250萬元在香港買房

延伸閱讀

22歲奪斯諾克世錦賽冠軍 吳宜澤兒時輟學、「超人」父親全職陪練

22歲奪斯諾克世錦賽冠軍 吳宜澤兒時輟學、「超人」父親全職陪練
22歲吳宜澤18–17驚天逆轉 登斯諾克世錦賽冠軍

22歲吳宜澤18–17驚天逆轉 登斯諾克世錦賽冠軍
12歲自中國農村移美 華男高中沒畢業不會英文 今年收千萬

12歲自中國農村移美 華男高中沒畢業不會英文 今年收千萬
李連杰也愛好市多…本命年一口氣買30件紅色短袖

李連杰也愛好市多…本命年一口氣買30件紅色短袖

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了