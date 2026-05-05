奪斯諾克世界冠軍 吳宜澤獲50萬英鎊獎金：想在英國買套房

5月4日，吳宜澤在比賽中。(新華社)

2026斯諾克世錦賽結束，中國選手吳宜澤獲得冠軍，收穫50萬英鎊獎金（約67萬美元）。吳宜澤透露，他打算拿獎金在英國買房子。

吳宜澤說：「我想會在謝菲爾德買一套房子或公寓，方便日常訓練和備戰世錦賽。我感覺太累了，連續一個月每日奮戰。我現在可以放個假了，回到國內，吃些美食，然後見見朋友。」

新華社報導，吳宜澤2003年出生於甘肅 省蘭州市，7歲那年第一次與台球結緣，並且展現出與眾不同的天賦。他的父親吳傑品只看兒子玩了幾分鐘，就下定決心全力培養他。

在蘭州，吳宜澤曾接受全國冠軍、甘肅台球名將達海林的指導。作為吳宜澤的台球啟蒙教練，達海林從吳宜澤7歲時便開始指導他練習斯諾克。

從基礎技術到實戰發揮，達海林的言傳身教陪伴了吳宜澤整個小學時期，彼時吳宜澤也是達海林唯一的學生。「剛見到吳宜澤時我就很喜歡他，他雖然性格比較靦腆，但小小年紀就願鑽研、會思考，表現出非常高的悟性和靈性。」達海林說。

「這條路可以走。」吳傑品回憶，後來自己關停了經營多年的古董店，全職陪伴兒子走上職業斯諾克道路。此後數年，吳傑品帶著吳宜澤輾轉全國多地求學、訓練，甚至賣掉了位於蘭州的自住房，全身心支持兒子訓練、學習。

追夢道路上，從來沒有坦途。2019年，為了接軌世界最高水平，吳宜澤在父親的陪同下，遠赴英國謝菲爾德訓練。父子二人初到英國時幾乎沒有任何英語基礎，加上早期巡迴賽獎金匱乏，吳宜澤曾坦言壓力巨大。

吳傑品和兒子租住在條件簡陋的半地下室，他打了幾份零工來維持生計和兒子的訓練開銷。但吳傑品從未抱怨異鄉生活的艱辛和壓力，只是默默支持和陪伴著兒子。

世錦賽奪冠後，吳宜澤說，一直支持自己的父母才是真正的冠軍。「他們是我永遠的精神力量。」