22歲奪斯諾克世錦賽冠軍 吳宜澤兒時輟學、「超人」父親全職陪練

5月4日，吳宜澤的父母在頒獎儀式上為吳宜澤披上國旗。（新華社）

在2026年世界司諾克錦標賽決賽中，22歲中國新星吳宜澤（Wu Yize）在英國克魯斯堡劇院上演戲劇性逆轉，奪下個人生涯首座世錦賽冠軍。所有閃光的背後，都有不為人知的付出。吳宜澤奪冠背後，不僅有他日復一日的刻苦訓練，更有其父母多年來默默無聞的無私支持與犧牲。

4日，在克魯斯堡劇院頒獎現場，吳宜澤與父母相擁而泣——這一路走來，殊為不易。吳宜澤表示，是一種強烈的信念支撐他走到最後，而這份信念，源自父母。

「我想說他們才是真正的冠軍。」吳宜澤對現場觀眾說，「因為從我兒時輟學的那一刻起，我的父親就從來沒有離開過我，一直陪伴著我，我的母親也承受了很多。」

16歲時，吳宜澤在父親陪伴下來英國練球和參賽。當時他和父親在國外相依為命，媽媽拖著病軀一人在國內打理生活。

回想那段時光，吳宜澤對父母滿懷感激：「我母親那段時間身體不太好，很長時間都在醫院裡，她永遠都是我的精神支柱。為了我打斯諾克，她和爸爸犧牲了一切。」

他想回中國陪媽媽，但當時他處於職業生涯的起步階段，需要參加比賽打出成績以保留職業選手資格，於是媽媽鼓勵他留在英國安心訓練和比賽。

吳宜澤說到這裡，聲音有些哽咽：「我已經沒法形容，是的，她和爸爸為我犧牲了一切。」

5月4日，吳宜澤在頒獎儀式後接受祝賀。（新華社）

吳宜澤賽後接受媒體採訪時，父親吳傑品站在幕後，遠遠地陪伴著他。自從發現兒子有打斯諾克的天賦後，這些年來，他和愛人一直在陪伴孩子追逐夢想。

吳傑品說，吳宜澤從小喜歡台球，幾乎無師自通。「當時街邊有台球桌，也沒人教過他，他上去就會打，打得還很準。後來他就喜歡上了台球，有時一天要打16個小時。」

後來，為了便於兒子練球，吳家買了一張台球桌。吳傑品說：「我們家客廳小，放不下桌子，於是把臥室和衛生間的隔牆打掉了。從那以後，我們就再也沒有邀請過外人到家裡。」

吳宜澤當時個子矮，吳傑品就在球桌周圍做了一圈木台，讓孩子站在上面練習打球。「他個子長高一點，我就把台子敲低一點。現在球桌和台子還擺在蘭州家裡。」

為了給兒子修理球桿，吳傑品專門跑到球房學習技術。他說：「我以前幹過木匠，有些手藝，所以學起來也快。我每次都抱一堆球桿去球房修理，很快就掌握了這門手藝。」

吳傑品雖然不擅長打斯諾克，卻善於幫兒子分析並解決訓練與比賽中的問題。兩人來英國後，他不但要照顧吳宜澤的衣食起居，還實際扮演著教練的角色。「他小時候我們沒有為他請教練，就我陪著他練，現在基本還是這樣，就是我盯著他。」吳傑品說。

吳宜澤剛到英國時，花銷較大，收入微薄，幾乎花光了父母的積蓄。為了節省開支，父親和他住在一間沒有窗戶的小房子裡，艱難度日。

「那段時間真的非常痛苦和焦慮，住在那個房子裡，我臉上長出很多痘痘，可能是螨蟲感染。」吳宜澤說，「我感謝那段經歷，它幫助我成長，讓我變得更加堅強。我覺得當你真的喜歡這項運動，這些都不算什麼。」

吳傑品記得兒子那段時間心無旁騖地潛心練球，過著從住處到球房兩點一線的生活。

「我覺得他打球蠻投入的，他從小到現在都有那股子勁。」他說，「我們把球桌買到家後，我和他說，既然要做，你就要持之以恆。剛開始他一邊上學一邊練球，後面他為了練球輟了學，我說這就沒有退路了，就這一條路了，只能勇往直前。」

寶劍鋒從磨礪出。數載寒來暑往，吳宜澤練就了犀利的球風。在本屆世錦賽中，他的強大火力擊敗了所有對手。墨菲說，吳宜澤的精準進攻讓自己的防守變得很難。1991年世錦賽冠軍帕洛特表示，吳宜澤不僅球風與眾不同，而且始終認為自己能夠進球，「面對他，沒有一個球是安全的」。

吳宜澤說，自己的成功得益於日復一日的磨煉，也有運氣加持——他認為奪冠有運氣成分，更多的則是源自強大的信念。這種信念是他堅韌的父母給予他的——「我的父母始終是我精神力量的源泉。」

吳宜澤年少成名，22歲時登頂克魯斯堡，成為自1977年世錦賽在克魯斯堡劇院舉辦以來第二年輕的冠軍得主。而這份榮耀背後，是其父母多年來無聲而堅定的托舉。

當聚光燈照亮冠軍時，也照見了一個家庭共同走過的歲月。