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5000米雪山堵成人山人海 驢友登峰排隊打卡險失溫

中國新聞組／北京5日電
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近期四姑娘山積雪較厚，打卡點被雪掩埋了一半。(視頻截圖)
近期四姑娘山積雪較厚，打卡點被雪掩埋了一半。(視頻截圖)

五一長假，中國不少民眾選擇登山旅遊，卻也因此亂象叢生，包括泰山、黃山、五台山、四姑娘山等名山首當其衝，海拔5000米以上的雪山堵成了人山人海，還有人因突發降雪及大風天氣被困在山頂，遊客在「花錢買罪受」中經歷身心雙重煎熬。

綜合揚子晚報 、極目新聞等報導，一段四川阿壩四姑娘山排隊視頻近日在社交平台上引發熱議。畫面中，身著鮮艷衝鋒衣的登山者在皚皚雪坡上排成長隊，隊伍蜿蜒數百米，場面堪比熱門景區。有網友調侃，「這是要攻打四姑娘山嗎？」也有人感嘆，五一期間，連海拔5000米以上的雪山都堵成了人山人海。

當地嚮導小龍證實，視頻中排起長龍的人群正是等待打卡「大峰海拔5025米」標識牌的遊客。據了解，從五一假期首日至今，大峰從大本營到攻頂的線路上幾乎全程都在排隊。但在海拔5000多米的低溫環境中大排長龍，絕非普通排隊等候那般輕鬆。須注意高反、失溫等風險。

山西五台山也因突發降雪及大風天氣，造成徒步驢友被困事件。

從網友發布的現場視頻可見，現場狂風夾雜著雪粒，行人難以站穩。驢友們不得不互相攙扶、抱團抵禦風雪。有部分遊客被困北台頂，據一位在帳篷內過夜的人表示，「根本不敢入睡，怕睡著了醒不過來」。

5月3日下午，有網友在社交平台發文稱，五台山中台依然風雪交加。一位親歷者評論，「活著回來了，差點失溫」。不過，五台山台頂區域4日天氣趨於平穩，綜合執法隊已在關鍵路口設置6個卡口勸返徒步人員，並聯合應急、公安等多部門繼續提供救援服務。

另一方面，山東泰山景區也因降雨並伴有大風導致氣溫驟降，眾多遊客只好躲進山上廁所躲雨，過了一個很有「味道」的夜晚。

據悉，5月1日至2日夜間約有數萬名遊客集中登山，導致十八盤、南天門等路段嚴重擁堵。頂飯店標間價格漲至千元以上且一房難求，太空艙住宿報價達388元一晚，仍供不應求。

不少遊客因為無處避雨，湧入公廁躲避，洗手台邊躺滿遊客，空間擁擠到無落腳之地，連如廁都得排隊半小時以上。有遊客表示，這些人都是準備早上5點看日出的。

此次亂象折射出假日熱門景區在客流管控、緊急保障、價格監管和基礎設施承載力方面的深層挑戰。專家建議遊客錯峰出行，理性規畫行程，避免盲目跟風「打卡式旅遊」。

四姑娘山大峰峰頂 ，登山者正在排隊大峰打卡點。(視頻截圖)
四姑娘山大峰峰頂 ，登山者正在排隊大峰打卡點。(視頻截圖)

四姑娘山大峰峰頂 ，登山者正在排隊大峰打卡點。(視頻截圖)
四姑娘山大峰峰頂 ，登山者正在排隊大峰打卡點。(視頻截圖)

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