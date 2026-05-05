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一隻流浪犬帶火一座城 「黃站長」劫後成安徽宣城團寵

中國新聞組／北京5日電
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4月中旬，「黃站長」遭遇車禍，前後肢共三處骨折，其中右後腿傷勢最重，幸運地被緊急...
4月中旬，「黃站長」遭遇車禍，前後肢共三處骨折，其中右後腿傷勢最重，幸運地被緊急送醫。（取材自微信視頻）

這個五一假期，安徽宣城因為「黃站長」迎來了潑天流量。牠是一隻流浪的中華田園犬，常年在宣城高鐵站西廣場一帶活動，性格溫順的牠早已成了當地出租車司機的團寵。「黃站長」曾因車禍重傷，50多位出租車司機、高鐵站工作人員與民間救助者共同為牠籌集醫療費，從一場街頭救援演變為城市文明的暖心事件，也意外成為宣城文旅宣傳的新名片。

中新網報導，4月中旬，「黃站長」被意外撞傷，於是，出租車司機們自發募集善款，用跑車掙來的辛苦錢，為小生命撐起希望。這份樸素的心意，溫暖了整個網路。

在五一假期前夕，宣城文旅順勢推出結合「黃站長」話題的旅遊紀念小物。(取材自微博)
在五一假期前夕，宣城文旅順勢推出結合「黃站長」話題的旅遊紀念小物。(取材自微博)

寵物醫院在了解情況後，也主動減免「黃站長」手術費用。(取材自西部號外微博)
寵物醫院在了解情況後，也主動減免「黃站長」手術費用。(取材自西部號外微博)

安徽宣城的動物救助博主花爸(網名「柯基兵兵與花花」)日前接到了一則求助信息：宣城站附近，一隻小黃狗被撞傷後動彈不得、不吃不喝。

以往接到救助信息，通常只有一兩位求助人在等。那天趕到現場，花爸卻被眼前的陣仗嚇了一跳：周六的車站廣場，一排出租車停在一處綠化帶旁，幾十個司機師傅圍在一塊，憂心地討論著面前蜷成一團的小黃狗。

就在幾天前，小黃狗不幸被路過車輛撞傷，出租車司機們發現後抱著牠去了寵物醫院，被告知需要盡快手術，費用大約一萬多元。對收入不算寬裕的司機們來說，這不是一筆小數目。

記錄司機捐款的縐巴巴手寫紙條，更被形容為「最真實的城市名片」。(取材自進擊的白小...
記錄司機捐款的縐巴巴手寫紙條，更被形容為「最真實的城市名片」。(取材自進擊的白小瑩微博)

安徽宣城高鐵站一隻被當地出租車司機暱稱為「黃站長」的流浪黃狗，意外帶火一座城。圖...
安徽宣城高鐵站一隻被當地出租車司機暱稱為「黃站長」的流浪黃狗，意外帶火一座城。圖為正在復原中的「黃站長」。（取材自極目新聞）

救助期間，有一位司機師傅拿出一沓現金和一張手寫的捐款單。20元、30元、1000元……捐款單上沒有姓名，只有一串車牌號碼和捐款的數字。原來這是司機群湊出的醫藥費，「我們善心都是一樣的，只是能力有大小，但再小的能力，我們都願意出。」

常年參與流浪動物救助的醫院工作人員也被眼前這群司機和手寫捐款單深深感動，他們很快決定，只收取司機師傅及愛心人士籌集的四千多元，之後的治療和養傷費用全部由醫院承包。

花爸用鏡頭記錄下了這一切，而這條視頻，一夜之間火爆全網。

這份最樸素的善良與溫情，也打動了屏幕之外的無數網友。有網友馬上購買了去宣城的車票：「等著，五一我就來了」、「安徽宣城我記住你了，有沒有人推薦旅遊的地方？」

還有很多人給當地文旅熱情地出謀劃策：「把黃站長的圖標貼在這些愛心司機的車上吧，以後打車就選他們」。

連日來，宣城文旅推出一系列優惠活動：五一期間，凡乘坐出租車前往敬亭山的遊客，憑當日出租車發票即可免費入園遊玩。同時，出租車司機和乘坐出租車遊客群體可享多家酒店及景區民宿的專屬優惠，「讓愛雙向奔赴，這個五一請收下宣城這份專屬心意」。

目前，「黃站長」還在靜養恢復階段，花爸依然在救助一線奔忙。他原本不打算再更新「黃站長」視頻，但網友們呼聲熱烈，他和朋友便時不時分享動態，給大家報平安。「我的初心是流浪動物救助，而不是有了一波流量就專門去搞流量，這份流量是屬於我們這座城的。」

▲ 影片來源：youtube平台@大杨的生活（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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