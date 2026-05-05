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22歲吳宜澤18–17驚天逆轉 登斯諾克世錦賽冠軍

中國新聞組／北京5日電
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22歲中國選手吳宜澤以18比17擊敗英國名將肖恩·墨菲，首度奪得世錦賽冠軍。(新...
22歲中國選手吳宜澤以18比17擊敗英國名將肖恩·墨菲，首度奪得世錦賽冠軍。(新華社)

2026年斯諾克世界錦標賽決賽5日在英國落幕，22歲中國選手吳宜澤以18比17擊敗英國名將肖恩·墨菲（Shaun Murphy），首度奪得世錦賽冠軍，成為史上首位「00後」世錦賽冠軍，也是繼趙心童之後，第二位拿下世錦賽冠軍的中國球員，完成中國選手「連續兩年」包辦斯諾克冠軍紀錄。

在英國謝菲爾德舉行的2026世界斯諾克錦標賽半決賽中，中國選手吳宜澤17比16戰...
在英國謝菲爾德舉行的2026世界斯諾克錦標賽半決賽中，中國選手吳宜澤17比16戰勝北愛爾蘭選手馬克·艾倫，晉級決賽。(新華社)

決賽採35局18勝制，首階段雙方打成4比4平手，展現高度對抗性。第二階段吳宜澤展現強勁攻勢，以6比3拿下該階段，總比分來到10比7領先。

進入第三階段後，墨菲連下五局，一度以12比10反超，局勢急轉直下。但吳宜澤隨即回敬一波三連勝，再度以13比12領先，讓比賽重回同一起跑線。

第四階段雙方比分不斷拉鋸，一度戰成14比14平手；之後兩人各有起伏，來到第34局，吳宜澤在43比0時黑球失誤，墨菲單桿打出75分逆轉，比分17比17，進入第35局決勝局。最終吳宜澤抓住關鍵機會連續得分，以18比17極限絕殺。奪冠後他在場內滑跪慶祝，成為全場焦點。

拿下冠軍為吳宜澤帶來50萬英鎊(約67萬美元)獎金，擁有大心臟和硬實力的他，也以22歲202天成史上第二年輕世錦賽冠軍（僅次於亨德利），世界排名飆升至第9位。

22歲的吳宜澤來自甘肅蘭州，2021–2022年季轉為職業選手，2025年曾在斯諾克國際錦標賽決賽以10比6擊敗約翰·希金斯，奪得首個排名賽冠軍，成為中國第十位排名賽冠軍得主。

▲ 影片來源：youtube平台@Junior-CAN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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