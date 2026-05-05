「宇航員」成群湧入 內蒙火山景區暴紅 遊客圓航天夢

「宇航員」聚集的「火星基地」。（取材自烏蘭哈達草原火山公眾號）

有遊客五一假期間到內蒙古烏蘭察布烏蘭哈達火山景區遊玩，發現不少遊客身穿「宇航服」在火山前打卡拍照，由於「宇航員」人數太多，登上火山口的道路甚至排起了長隊。有網友調侃稱：「不知道的還以為殖民火星 成功了呢」、「去不了火星就去火山吧」。

極目新聞報導，視頻畫面顯示，烏蘭哈達火山景區內，多名身穿白色和粉色宇航服的遊客在排隊爬樓梯，不遠處有不少宇航員正在打卡留念，還有遊客在火山口前手舉五星紅旗或信號彈拍照。

一名來自北京的遊客稱，她3日到該火山景區遊玩時，花費130元(約19美元)租借了4套宇航服拍照。另有遊客表示，由於烏蘭哈達火山周邊的環境很像火星地表，穿宇航服打卡非常合適，他和很多其他遊客也趁此機會圓了航天夢。

報導指出，烏蘭哈達火山景區一名客服工作人員指出，景區內的火山地表環境類似火星地表，因此很多遊客專程前來模擬宇航員打卡拍照，具體位置在6號火山前，出租宇航服的商家大多是周邊的牧民，景區並不提供相關服務。6號火山是休眠火山，距離上次噴發已有上萬年的時間，因此遊客不必擔心安全問題。

公開資料顯示，烏蘭哈達火山群是內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼後旗境內的一處獨特火山地質景觀，由30餘座形態各異的火山組成，是蒙古高原南緣唯一全新世（距今約1.17萬年）有過噴發的火山群，被譽為天然「火山博物館」，因大量遊客前往拍攝宇航服火山打卡照而火爆出圈。

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景區內到處都是「宇航員」。（影片截圖）