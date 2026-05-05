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就業難、生存難、戶籍也難 北京10年流失213萬年輕人

中國新聞組／北京5日電
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北京留不住年輕人；示意圖。(路透)
北京留不住年輕人；示意圖。(路透)

中國首都北京正在快速變老，20到29歲的年輕人數量在10年間人數幾乎腰斬，10年流失212.9萬人。而60歲以上人口數量則增加了173.5萬。分析指出，北京給年輕人的機會在減少，就業難，生存難無法跟上生活成本增高的現況，僵化的北京戶籍制度也讓年輕人選擇用腳投票

經濟觀察報報導，梳理多省統計部門近期發布的年度統計年鑒可看出，從2015至2024年，北京20至29歲（下稱「年輕人」）常住人口從461.8萬人降至248.9萬人，累計減少212.9萬人，比重從21.3%逐年下滑至11.4%。

同一時期，北京常住的60歲以上人口數量則是從340.5萬增至514萬，增加了173.5萬人。

報導說，北京年輕人占比曾經大幅高於全中國平均值，但是到了2024年，北京年輕人比重已接近10.56%這一全國平均水準。但北京對外地人依然有吸引力。2024年，外來人口占北京常住人口比重達37.5%。

現年34歲的魏先生，2016年起就從山東到北京工作生活。他說，年輕人在北京待5年後，如果收入仍然很一般，考量生活成本高、結婚生子規劃以及未來能否落戶等問題，通常就會離開這座城市，「這裡也不鼓勵你留下」。

學者王明遠在微信公眾號「阜成門六號院」發文指出，北京年輕人數量已經遠低於深圳、上海、廣州、成都、重慶，這固然是北京治理大城市綜合問題的成績，但也帶來城市競爭力的流失；若人口趨勢不變，北京到2030年將會是一個沒有朝氣活力的城市。

他分析北京對年輕人吸引力越來越小的原因，指北京雖然是全國的科創中心之一，但資源向幾個主要的科技民企集中，具有成長性的中小企業所占的比重越來越小，導致青年成長機會減少。

他舉例，2013年北京大學有72%的大學畢業生選擇留在北京，到了2024年這個數據下降到42%，前往上海和廣東的人數則大幅上升。

此外，文章指出，北京的高房價也導致外地精英不願意進入北京；有些年輕人選擇居住在附近較便宜的河北省，但要面臨嚴苛複雜的進京安檢制度。作者身邊有許多年薪人民幣100萬元(約14.6萬美元)以上家庭，在北京10幾年一直無法落戶，影響子女就學，最後不得不夫妻兩地分居，或者一起搬到深圳工作。

對此，不少網友留言指出「就業難、就業後賺錢更難、通勤成本高且居住條件差，北京失去誘惑力太正常了」，

也有網友說，「有沒有一種可能，是年輕人本來就少了？」

▲ 影片來源：youtube平台@CurrentAffairs-dashiju（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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