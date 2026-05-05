比眨眼還快…中國10後小孩哥「1秒還原魔方」

10後小孩哥張博藩一秒還原魔方 。（取材自晨視頻）

中國的魔方運動巡迴賽湖南婁底站又破紀錄。10後選手張博藩僅用「1秒」還原魔方，手速快到看不清，「比眨眼還快」，連裁判都驚呼連連。此前，張博藩曾於2023年和2025年，兩度助力中國隊奪得魔方世錦賽國家杯冠軍。

綜合媒體報導，張博藩在賽場上氣定神閒，稍微看一下魔方，感覺內心有底，接著調整姿勢與呼吸節奏。隨後，裁判剛按下碼錶，魔方就復原了。

「他就摸了一下魔術方塊就復原了」是網友對張博藩在巡迴賽中僅用1.037秒完成三階魔術方塊還原的驚嘆式描述，其手速快至肉眼無法捕捉動作細節，裁判全程錯愕的表情更成為話題焦點。

此前在德清短時賽上，張博藩就創下個人紀錄：三階單次3.39秒，三階平均4.38秒，WCA世界排名第4。

張博藩曾在8歲時參加《最強大腦》，以壓哨晉級引爆熱搜，當時更以「1秒還原魔方」的極限手速刷新世界魔方協會排名。

張博藩也與其他魔方高手耿暄一、倪博睿等人並列「10後魔方神童」，背後是當局有意栽培新一代選手，從科學化訓練體系與家庭深度陪伴著手進行。