我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市設街頭攤販服務處 將協助2.3萬名街頭小販

防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金

重新定義陽剛？賣男色？半裸美男舞劇「歎春風」被圍觀

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，照片引發網友熱議。(抖音視頻截圖)
全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，照片引發網友熱議。(抖音視頻截圖)

全男班國風舞劇「歎春風」近日在短視頻平台走紅，官方標榜「重構東方男性風骨」、「重新定義陽剛」、「對男性精神力量的致敬」，然而從網友發布的現場照片、短視頻看出，這部劇最大的看點就是男演員半裸秀肌肉。

紫牛新聞報導，「歎春風」是中國公狗劇場出品的第二部作品，其首部作品「無名之輩」也是類似的模式，以高露膚度和與觀眾的肢體互動為賣點，同樣熱度很高，爭議也不少。

「歎春風」這部舞劇，很難說舞者的高露膚和肢體互動是情節呈現、藝術表達的需要，不少觀眾在網上發布的觀後感也能印證這一點，該劇存在劇情偏弱、章節不連貫、群舞不整齊等問題，還有觀眾認為不應該將之稱為舞劇，應該叫「舞蹈秀」。

視頻可以見到，男演員在謝幕時褪去一件件漢服，秀出柔軟身段。

全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，照片引發網友熱議。(抖音視頻截圖)
全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，照片引發網友熱議。(抖音視頻截圖)

最近，全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，多個切片視頻、照片引發網友熱議。...
最近，全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，多個切片視頻、照片引發網友熱議。(取材自紫牛新聞)

紫牛新聞評論，以「男色」為主要賣點、以女性為主要受眾的消費模式不新鮮。然而這種消費模式「翻車」案例也不少，2023年7月，雲南省一家餐廳雇傭多名男性演員，向顧客提供嘴對嘴餵食、貼身熱舞等服務，以及對著消費者表演舔桿、身體前後聳動等具有挑逗性的動作，而被罰款10萬人民幣，並吊銷「營業性演出許可證」。

溫州大學中國網文國際傳播研究院曾刊發仲寒菊對公狗劇場表演的一篇研究文章，在該文章中作者指出：「以公狗為例的類型化演出，表面上是賦予了女性群體合理化的消費權利，其背後隱含的卻是資本對女性欲望的精準算計。更值得警惕的是，男色販賣的商業化趨勢可能會加劇性別對立。」

在競爭激烈的文化消費市場，商家總在不斷的探索新的消費增長點，然而為了逐利而打擦邊球，總歸是得不償失，行業「猝死」風險只在一瞬之間。

▲ 影片來源：Youtube平台@bbroyish（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

上一則

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

延伸閱讀

5部高甜古裝劇掀二刷熱潮 「蒼蘭訣」奪冠、趙露思作品話題高 

5部高甜古裝劇掀二刷熱潮 「蒼蘭訣」奪冠、趙露思作品話題高 
台女迷「粉底液將軍」 陸官媒則欣賞台灣這個硬漢男星

台女迷「粉底液將軍」 陸官媒則欣賞台灣這個硬漢男星
台灣製片高靖恩：新移民敘事 短劇成契機

台灣製片高靖恩：新移民敘事 短劇成契機
拒剪髮？唐嫣新劇假髮又惹議 網吐槽不敬業

拒剪髮？唐嫣新劇假髮又惹議 網吐槽不敬業

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30

超人氣

更多 >
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光