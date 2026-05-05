重新定義陽剛？賣男色？半裸美男舞劇「歎春風」被圍觀

全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，照片引發網友熱議。(抖音視頻截圖)

全男班國風舞劇「歎春風」近日在短視頻平台走紅，官方標榜「重構東方男性風骨」、「重新定義陽剛」、「對男性精神力量的致敬」，然而從網友發布的現場照片、短視頻看出，這部劇最大的看點就是男演員半裸秀肌肉。

紫牛新聞報導，「歎春風」是中國公狗劇場出品的第二部作品，其首部作品「無名之輩」也是類似的模式，以高露膚度和與觀眾的肢體互動為賣點，同樣熱度很高，爭議也不少。

「歎春風」這部舞劇，很難說舞者的高露膚和肢體互動是情節呈現、藝術表達的需要，不少觀眾在網上發布的觀後感也能印證這一點，該劇存在劇情偏弱、章節不連貫、群舞不整齊等問題，還有觀眾認為不應該將之稱為舞劇，應該叫「舞蹈秀」。

視頻可以見到，男演員在謝幕時褪去一件件漢服，秀出柔軟身段。

全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，照片引發網友熱議。(抖音視頻截圖)

最近，全男班國風舞劇「歎春風」在短視頻平台走紅，多個切片視頻、照片引發網友熱議。(取材自紫牛新聞)

紫牛新聞評論，以「男色」為主要賣點、以女性為主要受眾的消費模式不新鮮。然而這種消費模式「翻車」案例也不少，2023年7月，雲南省一家餐廳雇傭多名男性演員，向顧客提供嘴對嘴餵食、貼身熱舞等服務，以及對著消費者表演舔桿、身體前後聳動等具有挑逗性的動作，而被罰款10萬人民幣，並吊銷「營業性演出許可證」。

溫州大學中國網文國際傳播研究院曾刊發仲寒菊對公狗劇場表演的一篇研究文章，在該文章中作者指出：「以公狗為例的類型化演出，表面上是賦予了女性群體合理化的消費權利，其背後隱含的卻是資本對女性欲望的精準算計。更值得警惕的是，男色販賣的商業化趨勢可能會加劇性別對立。」

在競爭激烈的文化消費市場，商家總在不斷的探索新的消費增長點，然而為了逐利而打擦邊球，總歸是得不償失，行業「猝死」風險只在一瞬之間。

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