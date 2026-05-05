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大學還沒畢業 浙江00後女生遠赴內蒙古「與狼共舞」

中國新聞組／即時報導
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小祝捧著小狼的臉。（取材自都市快報）
小祝捧著小狼的臉。（取材自都市快報）

浙江一名00後女生大學還沒畢業，便遠赴內蒙古與20多隻狼朝夕相處。她說短期不打算回城找工作，「我想多陪陪這些狼」。

都市快報報導，浙江大四生小祝遠赴內蒙古一處野生動物保護站擔任志願者，至今已半年，其「與狼共舞」的生活經歷近日在網路走紅，相關影片獲得數百萬點讚。

小祝說，狼和寵物不一樣，你不能把牠們當做你自己的狗。「你摸一下狗的頭，狗會覺得你很喜歡它。而狼不一樣，你摸一下他的頭，它可能覺得你在挑釁。」

與多數同齡人選擇留在城市發展不同，小祝主動走進偏遠地區，投入野生動物照護工作。她表示，狼並非傳統印象中冷血兇猛的象徵，而是自然生態鏈中重要的一環，人與狼之間亦可建立基於尊重的關係。

初入狼園時，小祝曾遭遇驚險一幕：一隻狼因警戒心強將她視為入侵者，險些發動攻擊，所幸被狼群中的狼王制止。此後，她逐漸熟悉每隻狼的習性，並建立起穩定互動關係。她強調，狼不同於寵物，不能以馴養方式對待，唯有保持距離與尊重，才能和平共處。

小祝已經與這些狼相處小半年了。（取材自都市快報）
小祝已經與這些狼相處小半年了。（取材自都市快報）

在保護站期間，她也參與照顧多隻特殊個體，包括一隻三條腿卻能靈活生存的狼，以及從動物園轉來、曾出現異常行為的狼隻。她觀察指出，部分長期圈養的動物可能出現類似抑鬱的狀態，但在較自然的環境中能逐步恢復野性與健康。

小祝坦言，初到時曾遭家人反對，「爸媽很不理解，他們覺得，大學還沒畢業的女兒，和狼在一塊會不會很危險？這麽遠的地方，這麽差的環境，一個從小到大生長在江南水鄉的女孩子，能不能承受得住？」但隨著她逐漸適應環境並證明自身能力，家人態度轉為支持。她也透過短影音平台分享日常，吸引大量關注，希望讓更多人了解野生動物保護的重要性。

小祝說，在浙江上大學的很多同學，有人去當兵，但大部分人還留在城裡，像她這樣離開城市投奔大自然的，真的很少。她短期內不打算回城找一份「大家眼裡不錯的工作」，「我想多接觸大自然，多陪陪這些狼，首先，我想先做好自己……」。

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