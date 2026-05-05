我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金

通膨、貨幣貶值…伊朗經濟困境加深 談判立場會鬆動？

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

有一名中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，在網上發視頻，並感嘆「發展太落了」。視頻在網上流傳後，引發廣大網友的討論，不少人覺得好笑，「照這個論調，那不少美國人家的房子都是木頭做的，難不成美國人過著原始人的生活？」

根據視頻內容，男子赴美後，看到路邊普遍使用木頭電線桿，對比中國城鄉常見的水泥或鋼製電線桿，產生了美國基礎設施較為「落後」的觀感與感慨。

但這一感慨立馬引發廣大網友的冷嘲熱諷，「人家樓也沒有你們高…盤子眼裡，水泥鋼筋就是已開發國家」、「歐洲許多城市都保留中世紀時的建築，中國國內的烏鎮也是老房子遍地，不影響人家生活幸福」、「人家的房子都是木頭的，品質比你家好，信不信？」

根據網上科譜內容，美國配電網中，高達數千萬根電線桿確實多為經過防腐處理的木頭，而非水泥。這雖反映了中美在城鄉建設理念上的差異，但並非單純的經濟技術落後。

美用木頭電線桿的主要原因，通常基於成本效益、安裝方便（適合野外、山地）、維護便利（可直接攀爬）、以及較好的絕緣性能等因素。

而 在中國，民眾習慣高樓大廈與現代化的混凝土基礎設施，因此看到大量木頭電線桿會產生「未開發」的錯覺，進而將「新舊與材質」直接等同於「發展水平」。

上一則

不只二氧化碳 復旦大學發現空氣塑膠微粒也會讓地球變暖

延伸閱讀

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元
山東青島1路口竟有18支監視器 中網友：太嚇人了

山東青島1路口竟有18支監視器 中網友：太嚇人了
網流傳教戰手冊 老美紛從墨西哥「人肉」帶中國車入境

網流傳教戰手冊 老美紛從墨西哥「人肉」帶中國車入境
川普特工裝備中國製？網暴動：中製瞄準鏡打敗華府國安體系

川普特工裝備中國製？網暴動：中製瞄準鏡打敗華府國安體系

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30
愈來愈多美國人拒絕本土商家的櫥櫃、瓷磚報價，改向中國購買。圖為佛山的陶瓷岩板工廠。示意圖，非新聞事件圖。 (新華社)

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元

2026-05-01 21:17

超人氣

更多 >
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億