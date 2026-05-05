中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

有一名中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，在網上發視頻，並感嘆「發展太落了」。視頻在網上流傳後，引發廣大網友的討論，不少人覺得好笑，「照這個論調，那不少美國人家的房子都是木頭做的，難不成美國人過著原始人的生活？」

根據視頻內容，男子赴美後，看到路邊普遍使用木頭電線桿，對比中國城鄉常見的水泥或鋼製電線桿，產生了美國基礎設施較為「落後」的觀感與感慨。

但這一感慨立馬引發廣大網友的冷嘲熱諷，「人家樓也沒有你們高…盤子眼裡，水泥鋼筋就是已開發國家」、「歐洲許多城市都保留中世紀時的建築，中國國內的烏鎮也是老房子遍地，不影響人家生活幸福」、「人家的房子都是木頭的，品質比你家好，信不信？」

根據網上科譜內容，美國配電網中，高達數千萬根電線桿確實多為經過防腐處理的木頭，而非水泥。這雖反映了中美在城鄉建設理念上的差異，但並非單純的經濟技術落後。

美用木頭電線桿的主要原因，通常基於成本效益、安裝方便（適合野外、山地）、維護便利（可直接攀爬）、以及較好的絕緣性能等因素。

而 在中國，民眾習慣高樓大廈與現代化的混凝土基礎設施，因此看到大量木頭電線桿會產生「未開發」的錯覺，進而將「新舊與材質」直接等同於「發展水平」。