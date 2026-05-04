妻頻發兒子照片給陌生男 山東夫起疑 一驗3娃DNA天塌了

鐘先生控訴妻子不忠，三個兒女中有兩個不是自己親生的。（視頻截圖）

「養了十多年，三個孩子兩個不是親生的，我這十幾年的付出算什麼？」近日，山東的鐘先生向媒體揭開了令人唏噓的婚姻真相。

綜合九派新聞、河南 民生頻道「小莉幫忙」等媒體報導，鐘先生表示，自己與妻子相識於一場婚禮，兩人分別是伴郎及伴娘。相識不久後，雙方確定關係，很快妻子便告知懷孕，2014年5月查出有了孩子，7月兩人步入婚姻殿堂。

婚後，兩人生活看似美滿，2015年大兒子出生，2017年迎來二女兒，2022年小兒子也來到了這個家。但2025年4月的某一天，鐘先生聯繫不上妻子，隨後對方總是以各種理由外出；之後他看到妻子頻繁給一名陌生男子發送小兒子的生活照片，聊天內容中甚至出現「領回去養」、「要學費」等話語。

起了疑心的鐘先生為自己和小兒子做了DNA親子 鑒定，沒想到小兒子與他毫無血緣關係。鐘先生表示，在鑒定結果出來之前，妻子曾瘋狂給他打了100多通電話，但他都沒有接聽。不久後，妻子便離家出走。

之後，鐘先生為了弄清真相，又對大兒子及二女兒進行親子鑑定，最終結果讓他崩潰。原來大兒子也不是他親生的，只有二女兒跟他有血緣關係，讓他不禁哀嘆「這十幾年的付出算什麼？」

律師表示，如果鐘先生的妻子婚內與他人生育子女，長期隱瞞事實，即構成欺詐性撫養，嚴重違反夫妻忠實義務，屬於重大過錯。根據中國民法相關規定，鐘先生可以起訴離婚，主張返還婚姻存續期間對兩個非親生子女的全部撫養費，同時可訴求精神損害賠償，法院會根據過錯程度酌情支持。