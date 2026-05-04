幾十位裁判跳舞全網刷屏，領舞的「法拉利大叔」火了。（取材自杭州網）

近日，一段「北京體育大會上數十位裁判齊跳舞蹈」的視頻在全網刷屏。視頻裡，一位舞步瀟灑的「大叔」一出場就抓住所有人目光，網友紛紛稱讚他氣場強大：「法拉利老了還是法拉利。」還送給他一個響亮的稱號「法拉利大叔」。據了解，他的來頭可不小，10多歲時在黃龍洞的浙江省藝術學校度過6年「魔鬼訓練」時光，曾教過劉亦菲 、靳東 、沙溢等大明星舞蹈。

都市快報報導，「法拉利大叔」今年57歲，名叫許文飆，來自杭州、深耕舞蹈領域45年，現任北京舞蹈學院歐美流行舞蹈專家。他表示，這兩天視頻在網上傳播，很多人都是通過這次北京體育大會的舞蹈視頻認識他。

許老師說，北京市體育大會今年已經是第18屆，18年前，為了響應國家全民健身的號召，體育舞蹈被納入大會當中，作為一項全民健康活動正式開展。18年來，這項賽事從未間斷，已經成為北京乃至全國頗具影響力的群眾體育盛會。

這次走紅的視頻，並不是提前精心排練好的節目，而是裁判們的臨時起意。許老師說，比賽當天，裁判團已經連續工作兩天，大家都很疲憊。為了讓老師們放鬆一下，也為了現場傳遞健康向上的舞蹈理念，幾位裁判一商量，決定即興跳一段。

當時，現場有60位裁判簡單組合動作，只排練了三四遍就上場表演。沒想到，這段充滿活力的舞蹈，被現場觀眾拍下傳到網上，一下子火遍全網。

面對突然爆火和「法拉利大叔」的稱呼，許老師坦言，一開始自己完全不懂這個詞。後來才知道，法拉利是頂級豪車，即便歷經歲月，依然保持高品質。

他笑著說：「這個褒獎我不敢當，但心裡很竊喜。我只是覺得，自己沒有辜負這45年對舞蹈的堅持、對教學的堅守。」