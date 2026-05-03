四川發呆賽 有人3分鐘淘汰 7女堅持7小時平分冠軍獎金

第二屆發呆比賽現場。(取材自極目新聞)

5月1日下午1時，第二屆幸福古村發呆大賽在四川省眉山市丹稜縣幸福古村·幸福公社（香樟林平台）拉開大幕，近100名參賽選手「呆在幸福裡」的同時，還要面對各種搞怪的NPC和燒烤的誘惑。比賽剛剛開始三分鐘，31號女選手易福嬌就因為歌手龔琳娜演唱的充滿「魔性」的歌曲「忐忑」而笑場出局，成為了最快被淘汰的「冠軍」。經過長達七個小時的比拚，七位女生依舊難分勝負，最終平分本屆比賽的冠軍獎金。

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極目新聞報導，易福嬌抽到了微笑權益卡，本來想被逗的時候用，結果還沒有用上就被淘汰了，原本以為自己至少可以堅持半小時。

21歲剛畢業的陳垚汝也是刷抖音來報名參賽的，七個NPC圍繞他各種逗樂，他始終未笑，直到一個NPC把烤得滋滋冒油的肉串遞到他嘴邊，在5000元人民幣(約732美元)獎金和一口肉之間，他掙扎了一會兒，身體很誠實地選擇了後者，張嘴接住。「我怕再不吃就沒了。」

來自成都蒲江的李孟琴是上屆參賽選手，上次她堅持了近五個小時，被曬黑、背坐痛，這次又專程趕來參賽。誰知沒坐多久，兩個熟悉的NPC就湊過來打招呼：「咦，又是你哦？小姐姐，你又來了哇？」她瞬間破功。「算了算了，這次競爭太激烈了，早點淘汰去吃燒烤。來了幾次都沒把幸福古村逛完，這回我要好好逛逛。」

經過長達七個小時的比拚，一直到晚上8點，七位女生依舊難分勝負，最終平分本屆比賽的冠軍獎金。來自四川省東坡中等職業技術學校的老師汪瑩蟬聯了兩屆發呆冠軍，她說：「高考在即，我希望自己這種堅持的信念，能給我的學生們一些鼓舞。」

與第一屆發呆大賽相比，第二屆發呆大賽獎金、規則等全面升級，共設置「發呆王」獎（1名）：現金5000元+幸福嶺觀景大床房體驗券；「流量王」獎（1名）：現金2000元+幸福嶺田園房體驗券。不僅如此，還增設權益卡，權益卡含好運優勢卡和趣味劣勢卡。好運優勢卡包括站立活動一次（不超過兩分鐘）、上廁所一次（不超過五分鐘）、閉眼一次（不超過三分鐘）。趣味劣勢卡包括微笑發呆卡（限時20分鐘）、指定姿勢發呆卡（限時20分鐘）、指定服裝發呆卡（西遊記等特色服裝）。

與首屆大致相同，第二屆發呆大賽犯規淘汰規則包括更換姿勢、起身、倚靠外物（更換姿勢的判定標準為：手腳保持最初姿勢，不能動），使用電子設備，說話、大笑、發出聲音，睡覺/冥想（閉眼超過十秒），看書籍、報刊、雜誌等，吃東西，遮擋面部。