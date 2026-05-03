我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湖南煙花廠爆炸死亡增至26人 全市爆竹廠全面停產

美KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

火鍋店當服務員很自卑 河南女談原因 7萬條留言安慰

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「萬條留言安慰女服務員」一事引起討論。（當事人社交帳號截圖）
「萬條留言安慰女服務員」一事引起討論。（當事人社交帳號截圖）

河南，一名女生在網上分享了自己在火鍋店工作的經歷。她提到，看到同齡女孩們打扮得漂漂亮亮地來店裡吃飯，而自己卻灰頭土臉地忙碌著，心裡感到感到自卑，「她們漂亮散發著香水味，我只有蓋不住的火鍋味」。然而，視頻發布後，評論區並沒有嘲笑和諷刺，反而充滿了安慰和支持。7萬多網友留言暖心安慰，「你只是上班遇到了休息的我們」。有媒體評論指出，煙火日常才是生活本真。

綜合中華網、大象新聞報導，視頻中，女孩描述了自己每天在店裡忙前忙後的場景：端鍋底、擦桌子、招呼客人。最讓她難受的是，看到與她年齡相仿的女孩們穿著時尚的衣服，噴著香水，而自己則穿著工作服，頭髮隨意紮起，渾身都是火鍋的味道。

令人意外的是，視頻發出後，評論區裡出現了7萬多條留言，全都在鼓勵和安慰她，「大家都是打工人，只不過我休息的時候找你吃火鍋」、「於是盛裝出席了你的日常」、「你只是上班的時候遇到了休息的我們而已」。

也有人表示自己是農民，種出了大家吃的糧食；有人提醒她，上班時的樣貌並不影響下班後的美麗；還有人曬出自己在工地上搬磚、凌晨加班的照片，傳達出一種共同的情感：每個人都有自己的不易，誰在工作中都能光鮮亮麗呢？

新京報快評指出，把自己日常攤開、與他人分享的過程，本身也是一次對生活的確認，煙火日常才是生活本真。

該評論文章指出，那些被「盛裝出席」的一刻對比出來的，是時間與場景的錯位——服務員在勞動的現場，顧客在生活的間隙。於是，原本看似不對等的相遇，被還原成了一種再普通不過的日常：每個人都有光鮮亮麗的時候，也都有被生活打磨的瞬間。

更令人動容的是，那麼多人願意向這位女孩表達善意。在社交平台上，人們常見的是各種篩選過的角度、被剪裁過的片段。但這一次，很多網民願意為一位女生「卸下偽裝」，把生活的褶皺攤開給陌生人看。

文章說，在這位女生得到治癒之餘，相信留言的網民，以及很多圍觀者，同樣感到了寬慰。把自己日常攤開、與他人分享的過程，本身也是一次對生活的確認。畢竟，我們並不需要追求時時刻刻的完美，辛苦與體面共存，才是生活最讓人感到踏實的質地。

「萬條留言安慰女服務員」一事引起討論。(視頻截圖)
「萬條留言安慰女服務員」一事引起討論。(視頻截圖)

河南

上一則

強化「一中原則」 中國在「開羅宣言」發表地建紀念碑

下一則

中國多家村鎮銀行獲批解散 由「他們」承接相關資產負債

延伸閱讀

重慶火鍋漫畫備菜間很療癒 網：充滿煙火氣、幸福味道

重慶火鍋漫畫備菜間很療癒 網：充滿煙火氣、幸福味道
壞女孩過招

壞女孩過招
台南女警遭撞亡 家屬批肇事女大生稱沒注意「還能安心吃火鍋」

台南女警遭撞亡 家屬批肇事女大生稱沒注意「還能安心吃火鍋」
廣東抗癌少女下單「求陪伴」 騎手接力當家人 民警也來了

廣東抗癌少女下單「求陪伴」 騎手接力當家人 民警也來了

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」