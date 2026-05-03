火鍋店當服務員很自卑 河南女談原因 7萬條留言安慰

「萬條留言安慰女服務員」一事引起討論。（當事人社交帳號截圖）

在河南 ，一名女生在網上分享了自己在火鍋店工作的經歷。她提到，看到同齡女孩們打扮得漂漂亮亮地來店裡吃飯，而自己卻灰頭土臉地忙碌著，心裡感到感到自卑，「她們漂亮散發著香水味，我只有蓋不住的火鍋味」。然而，視頻發布後，評論區並沒有嘲笑和諷刺，反而充滿了安慰和支持。7萬多網友留言暖心安慰，「你只是上班遇到了休息的我們」。有媒體評論指出，煙火日常才是生活本真。

綜合中華網、大象新聞報導，視頻中，女孩描述了自己每天在店裡忙前忙後的場景：端鍋底、擦桌子、招呼客人。最讓她難受的是，看到與她年齡相仿的女孩們穿著時尚的衣服，噴著香水，而自己則穿著工作服，頭髮隨意紮起，渾身都是火鍋的味道。

令人意外的是，視頻發出後，評論區裡出現了7萬多條留言，全都在鼓勵和安慰她，「大家都是打工人，只不過我休息的時候找你吃火鍋」、「於是盛裝出席了你的日常」、「你只是上班的時候遇到了休息的我們而已」。

也有人表示自己是農民，種出了大家吃的糧食；有人提醒她，上班時的樣貌並不影響下班後的美麗；還有人曬出自己在工地上搬磚、凌晨加班的照片，傳達出一種共同的情感：每個人都有自己的不易，誰在工作中都能光鮮亮麗呢？

新京報快評指出，把自己日常攤開、與他人分享的過程，本身也是一次對生活的確認，煙火日常才是生活本真。

該評論文章指出，那些被「盛裝出席」的一刻對比出來的，是時間與場景的錯位——服務員在勞動的現場，顧客在生活的間隙。於是，原本看似不對等的相遇，被還原成了一種再普通不過的日常：每個人都有光鮮亮麗的時候，也都有被生活打磨的瞬間。

更令人動容的是，那麼多人願意向這位女孩表達善意。在社交平台上，人們常見的是各種篩選過的角度、被剪裁過的片段。但這一次，很多網民願意為一位女生「卸下偽裝」，把生活的褶皺攤開給陌生人看。

文章說，在這位女生得到治癒之餘，相信留言的網民，以及很多圍觀者，同樣感到了寬慰。把自己日常攤開、與他人分享的過程，本身也是一次對生活的確認。畢竟，我們並不需要追求時時刻刻的完美，辛苦與體面共存，才是生活最讓人感到踏實的質地。