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不斷被疑假跑… 河北男從北京跑去武漢 1300公里花37天

中國新聞組／北京3日電
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賈寧此前參加馬拉松比賽。（取材自縱覽新聞/受訪者供圖）
賈寧此前參加馬拉松比賽。（取材自縱覽新聞/受訪者供圖）

河北男子賈寧3月23日從北京跑步1300公里去武漢，4月28日到達終點，歷時37天。他30日在武漢表示，不斷被質疑「假跑」博流量，還有人專門探訪進行「打假」。但他表示理解，覺得不必回應，「人生沒有標準答案，自己開心就好。我就是為了去尋找屬於我自己的那個答案。」

縱覽新聞報導，來自河北衡水的賈寧是一名馬拉松愛好者，曾30多次參加馬拉松比賽。今年3月23日，他從北京出發，一路跑步前往武漢，4月28日他進入武漢境內，行程1300公里。此前，他已經從北京跑步去過石家莊、濟南、鄭州等六個城市。

賈寧跑步去武漢途中。（取材自縱覽新聞/受訪者供圖）
賈寧跑步去武漢途中。（取材自縱覽新聞/受訪者供圖）

賈寧今年39歲，十年前跟隨父母來到北京工作。他與跑步的緣分始於2017年。那時快30歲的他為了鍛鍊身體開始加入跑步隊伍，先後參加了國內30多次馬拉松比賽，家鄉的衡水湖馬拉松賽更是多次參與。

2025年4月19日，全球首個人形機器人半程馬拉松在北京舉行，機器人「天工Ultra」以2小時40分42秒的成績奪得冠軍，賈寧正是「天工Ultra」的領航員。這一年開始，他萌生了一個有些「瘋狂」的想法：從北京跑步去到全國的城市。

「我是從去年6月份正式開始，石家莊是第一站，後來去了濟南還有上海，這次的武漢已經是第七站。」他說，3月23日，自己從北京出發，一路勻速前行，在4月28日進入武漢境內，一共用了37天。一般情況下，他每天早上8、9點出發，給自己規定是跑30公里，「如果跑到30公里處有住的地方，那我就一步也不往前跑了，但基本都是會超幾公里才能找到住處。」最遠的一次，賈寧跑了45公里才找到住處。每天跑步加上休息的時間，他說大概需要五、六個小時。

據賈寧介紹，在30多天的行程中，他只休息了兩天：一次是因為下雨跑了15公里後怕感冒第二天不敢再跑，另外一次是因為前一天跑了45公里。

賈寧在短視頻平台有一個賬號，叫「賈寧愛跑步」，有1.2萬粉絲。每天跑步開始前，他都會發一條視頻，記錄跑步時間和地點。不過，這些視頻也引來了不少質疑的聲音。很多人認為他根本沒有跑，是在「假跑」，靠此博取流量，有人還聲稱「在火車上看到了他」。

他說，還有人專門根據他的行程來現場「打假」，見到他後說，「哎，你還真跑呀？」賈寧回答：「我當然真跑了。」對方隨即豎起大拇指：「要真跑，給你點讚。」

對於這些質疑，賈寧表示自己沒有精力去解釋，也感覺沒必要。「我跑我的，我不太會拍視頻，沒有團隊，只是單純記錄而已。」在他看來，這些質疑的聲音能夠理解，畢竟每個人的想法、思維都不一樣。「有流量我也跑，沒流量我還是會接著跑。」

他說：「人生沒有標準答案，自己開心就好。我就是為了去尋找屬於我自己的那個答案。」

為了這個跑步計畫，他甚至辭去了在北京的工作。「等手裡的積蓄花完了，我再回去掙吧，現在就先幹這個事。」被問及家人的態度時，他說，因為之前有過好幾次成功跑步到另一個城市的經歷，現在家人很支持。

接下來，他打算在武漢玩兩天，然後回家休息一段時間，之後還會繼續出發。

「人生本來就是經歷，大膽一點。只有現在是屬於你的，當下是屬於你的。」賈寧說。

賈寧是「天工Ultra」的領航員。（取材自縱覽新聞/受訪者供圖）
賈寧是「天工Ultra」的領航員。（取材自縱覽新聞/受訪者供圖）

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