收購價才2毛 請工人要倒貼 河南大量蒜薹被扔溝渠

蒜農稱，「抽蒜薹可以抽到懷疑人生」。(取材自紅星新聞)

近日，「司機到河南 送貨被塞30斤蒜薹」衝上熱搜。與此同時，河南大量蒜薹被扔溝渠。有蒜農在社交平台發布「趕緊來偷俺家蒜薹吧」視頻，將「蒜薹滯銷」的嚴峻現實推到公眾面前。有蒜農稱，收購價才一、兩毛錢人民幣(約0.014至0.028美元)，請人抽1斤(約0.5公斤)倒貼幾毛錢，滯銷主因增種、氣溫偏高致供大於求。但不抽又影響蒜頭生長，蒜農陷兩難。

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紅星新聞報導，曾幾何時，蒜薹作為大蒜生長的「副產品」，是蒜農一筆可觀的額外收入。但今年，它為何成了「倒貼錢送出去」的農產品？有蒜農「直播賣蒜薹」，積極找尋各種銷路的方式。

「今年是誰抽了蒜薹誰拿走，我還得倒貼他四、五毛錢一斤。」在周口，種植了120畝大蒜的李先生表示，這種請人抽1斤蒜薹「倒貼幾毛錢」的情況，與往年截然不同。

李先生介紹，蒜薹是大蒜生長過程中的產物，如不及時抽掉，會嚴重影響地下蒜頭的膨大。此外，抽蒜薹是個「技術活」。央視新聞今年4月曾以「抽蒜薹抽到懷疑人生，蒜農的無奈誰懂」為題進行報導，稱蒜薹成熟期非常短，只有短短幾天，它長在蒜葉中間，只能人工將其一根一根抽出，以免傷到植株，無法開展大規模機器作業。

李先生稱，以往，抽蒜薹的人工費可以用蒜薹本身的價值相抵，甚至還有賺頭。但今年蒜薹在地頭幾乎失去市場價值：蒜薹收購價極低，每斤僅一、兩毛錢，且收購量較少，遠不夠支付抽蒜薹4毛至5毛/斤的人工成本。因此，不得不「倒貼錢」請人完成這項農事。

李先生算了一筆帳：自家蒜地畝產蒜薹200-300斤，今年僅抽採一項就要在每畝地多投入約100元。而市面上蒜薹收購價低至一、兩毛錢一斤，「送出去還要貼油錢」。其稱，最終大量蒜薹被丟棄在農田溝渠裡。

為何今年蒜薹陷入「倒貼都難出手」的境地？李先生表示，去年河南等地因土地潮濕導致的晚播，引發「馬尾蒜」（一蒜多頭）現象，不僅影響大蒜產量和品質，也導致蒜薹抽薹期集中、部分品相（長度、粗細）不一，難以達到電商直播等渠道的銷售標准。同時，盡管單株蒜薹產量下降，但受2025年「蒜你狠」行情刺激，2026年全國大蒜種植面積大增，河南作為主產區增幅尤為明顯。疊加暖冬導致南北蒜薹集中上市，市場供應遠大於需求，收購商集中在集市壓價，很少人下鄉收購。

「司機到河南送貨被塞30斤蒜薹」引發關注。(視頻截圖)

免費採摘之外，一些農戶把希望寄託在直播間。5月2日經在社交平台搜索「河南蒜薹」等關鍵詞，發現數十名用戶正在鄭州、新鄉、周口等地的田間地頭直播賣貨，鏡頭前綠油油的蒜薹堆成小山，農戶邊抽邊賣，直播間實時顯示「現摘現發」。

「2026年當季鮮嫩紅帽蒜薹，8.9元5斤鄭州發貨！」一位農戶主播嘶啞著嗓子吆喝。更有直播間推出極致低價：2.9元5斤，券後0.01元5斤，幾乎等同於免費贈送。

據報導，部分直播間顯示已售8000多單至5萬單不等，直播帶貨成為蒜農消化滯銷蒜薹的重要渠道。「雖然不賺錢，但至少能收回點人工費」，一位主播說。