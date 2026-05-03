大理街頭歌手被威脅 紋身男嗆「打死賠得起」 結局很慫

威脅街頭歌手的黑衣紋身男子。（取材自極目新聞）

近日有一名博主發布視頻，稱他在在大理街頭唱歌時，一名紋身男子威脅他不能在此地擺攤唱歌，還叫囂「看我搧不搧你」、「把你打死我都賠得起」。事發後該名博主向警方報案，民警循線找到紋身男子，他向博主道歉，雙方決定和解。事件曝光後引發網友討論，有人認為紋身男涉嫌恐嚇威脅，「應該查查案底」、「真是又壞又慫的惡人」。

極目新聞報導，該博主發布的視頻顯示，當時他和朋友正在街頭唱歌，一名紋身男子找到他們，稱「你要是再跟我XX這個眼神，你看我搧不搧你」。紋身男子表示，博主不懂賣唱的規矩，並表示他們不能在那個位置擺攤唱歌。博主則回應道：「這裡是公共區域。」

紋身男子隨即表示，雖然是公共區域，但是博主要懂得賣唱的規矩，「我是教你XX在做人」。博主希望紋身男子先冷靜情緒，並稱雙方是在公平競爭，且沒有占紋身男子一方的位置。對此，紋身男子聲稱「你吵到我們了」。

博主隨後稱，如果覺得聲音大，可以好好說。沒想到紋身男子突然叫囂：「我告訴你，我把你打死都賠得起」、「有事找我的法務，臭屌絲」。

事發當天博主就向警方報案，民警隨後也找到了紋身男子，最後紋身男子道了歉，雙方決定和解。

從一段音頻中可聽到，紋身男子稱：「真誠道歉，我聲音確實是大，但是我後邊說的那個話絕對是無心的，我不是說要威脅你們，或者是真的要去動手打你那個意思，當時我確實是很氣憤，就是上頭了，我真誠地跟你們兩位都說一聲對不起。但是我那個氣頭上的氣話，真的不是那個意思。」

該博主在視頻評論區表示，他和紋身男都不是雲南本地人，「普通人出來做點自己喜歡的事情，賺點錢，其實很正常」；他希望大家理性看待這個事情的過程和結果，也提醒有相同遭遇的朋友不要害怕，保留好相關證據，「報警肯定能處理的」。