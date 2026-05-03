杭州高速服務區竟有3條美人魚水裡游 遊客震驚：開眼了

水族館裡有三名「美人魚」。（取材自都市快報橙柿互動）

近日，杭千高速桐廬服務區出現了一個水族館，裡面還有美人魚表演，讓遊客直呼「養眼」，也成為今年五一假期的暴紅景點。

「都市快報橙柿互動」報導，以前要看水族館，民眾得買海洋公園或是動物園的門票，雖然桐廬服務區的水族館沒有那麼大，但「一個服務區居然有水族館」這件事，還是令遊客非常震驚。

在水族館的電梯上，來自杭州的付先生一家來來回回坐了幾趟，他拿手機拍著身旁游過的魚群，「之前在手機上刷到過，當時沒仔細看是在哪個服務區，沒想到下高速前被我遇上了」。 位於杭州交投杭千高速桐廬服務區北的水族館。（取材自都市快報橙柿互動）

遊客黃先生驚嘆，他頭一次在高速服務區裡見到水族館；來自南京的吳女士也直呼「真的很養眼啊，藍藍的水族館，看過去眼睛都舒服很多。」

負責桐廬服務區（長深高速深圳方向）的是嘉興市凱通投資有限公司， 工作人員介紹，「桐廬處於分水江和富春江的交匯處，江鮮十分著名，是江南著名的魚米之鄉，我們董事長靈光一現，就想不如依託『魚』這個主題，做一個水族館」、「我們桐廬服務區應該是全國首個設計水族館的高速公路服務區」。

杭千高速桐廬服務區建築主體是三層立體式結構，水族館始於一層，頂部接近服務區的穹頂，水族館內部有兩部電梯連接一層停車場與二層觀景平台，遊客上下樓的同時，還可以觀賞水族館內部的魚類。除此之外，水族館裡還有三名在水中翩翩起舞的「美人魚」。

據了解，這三名「美人魚」是專業演員，領班林芳芳來自河南洛陽，扮演「美人魚」有十年資歷。這兩天，林芳芳每天都要進行六場表演，每場表演，她都要身著十幾斤的魚尾，每場表演結束，她和隊友們都要重新去洗一次澡，再等待下一次節目開始。

其中年紀最小的馬藝涵才19歲，但也有三年的「美人魚」資歷，她從小就喜歡美人魚，「有一種童話的感覺」。馬藝涵說，服務區裡人來人往，都是來自全國各地的遊客，能請他們留下來觀賞自己的表演，讓疲憊的旅途多一點色彩，心裡很開心。

工作人員表示，目前美人魚不定時表演，「這兩天的場次比較多，每位演員每天待命時間長，水下運動強度也很大，十幾斤的魚尾穿在身上，也沒有大家想像的那麼靈活。加上最近氣溫起伏較大，演員也容易感冒，為了保護她們，我們把表演的時長控制在10分鐘之內，讓她們盡可能多休息。」