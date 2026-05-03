我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

紐約市議會24小時工制提案陷拉鋸 家庭護理員籲曼達尼實現競選承諾

五一高速路堵車點外賣 甘肅老闆娘排除萬難真的送來了

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女老闆穿著圍裙穿越田地、爬上邊坡送外賣。（取材自瀟湘晨報）
女老闆穿著圍裙穿越田地、爬上邊坡送外賣。（取材自瀟湘晨報）

連假出遊在高速公路遇上大塞車，飢腸轆轆的你該怎麼辦？中國一名網友近日分享了五一出遊的經歷，她在連霍高速遭遇大堵車，因肚子餓靈機一動在高速上點外賣，沒想到女老闆親自開車、穿過農田、爬上護坡，送來了熱騰騰的食物，這種「使命必達」的外送服務，引發周圍車主圍觀。有網友點評，「一個敢點，一個敢送」。

▲ 影片來源：YouTube＠星新闻（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

瀟湘晨報報導，網友劉女士是從四川來甘肅旅遊的，當天計畫從嘉峪關自駕到張掖，打算到目的地後再用餐，沒想到高速堵車，一堵就是四個小時。

由於劉女士和友人當天早上沒吃什麼東西，再加上玩了一個上午，實在太餓了。她抱著試試看的心態搜索外賣平台，發現居然能點餐，一開始老闆不太確定能不能送到，雙方加了微信確認地點，才完成了這筆交易。

高速路堵車現場。（視頻截圖）
高速路堵車現場。（視頻截圖）
女老闆送來了熱氣騰騰的番茄炒蛋蓋澆飯。（取材自瀟湘晨報）
女老闆送來了熱氣騰騰的番茄炒蛋蓋澆飯。（取材自瀟湘晨報）

從劉女士發布的視頻可看到，女老闆身穿圍裙穿越護欄，送來了熱氣騰騰的番茄炒蛋蓋澆飯。劉女士問老闆為什麼願意送餐，老闆回覆說，沒有見過「頭這麼鐵」在高速上點外賣的人，也想看看是怎麼回事。

視頻曝光後引發網友熱烈討論，有人說「這也能送到啊」，也有人說「堵車路上的外賣成了五一最暖的偶遇」。

甘肅 微信

上一則

杭州高速服務區竟有3條美人魚水裡游 遊客震驚：開眼了

延伸閱讀

廣東抗癌少女下單「求陪伴」 騎手接力當家人 民警也來了

廣東抗癌少女下單「求陪伴」 騎手接力當家人 民警也來了
湖南小車飆速100 陌生人來電「妳車輪飛了」 嚇哭女駕駛

湖南小車飆速100 陌生人來電「妳車輪飛了」 嚇哭女駕駛
廣西酒店搶五一財 謊稱「老闆過世」退訂房 轉頭加價3倍

廣西酒店搶五一財 謊稱「老闆過世」退訂房 轉頭加價3倍
「讓我先走，我要回甘肅娶她」 河南車主趕1146公里路、網送祝福

「讓我先走，我要回甘肅娶她」 河南車主趕1146公里路、網送祝福

熱門新聞

受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」
伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗