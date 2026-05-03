五一高速路堵車點外賣 甘肅老闆娘排除萬難真的送來了

女老闆穿著圍裙穿越田地、爬上邊坡送外賣。（取材自瀟湘晨報）

連假出遊在高速公路遇上大塞車，飢腸轆轆的你該怎麼辦？中國一名網友近日分享了五一出遊的經歷，她在連霍高速遭遇大堵車，因肚子餓靈機一動在高速上點外賣，沒想到女老闆親自開車、穿過農田、爬上護坡，送來了熱騰騰的食物，這種「使命必達」的外送服務，引發周圍車主圍觀。有網友點評，「一個敢點，一個敢送」。

瀟湘晨報報導，網友劉女士是從四川來甘肅 旅遊的，當天計畫從嘉峪關自駕到張掖，打算到目的地後再用餐，沒想到高速堵車，一堵就是四個小時。

由於劉女士和友人當天早上沒吃什麼東西，再加上玩了一個上午，實在太餓了。她抱著試試看的心態搜索外賣平台，發現居然能點餐，一開始老闆不太確定能不能送到，雙方加了微信 確認地點，才完成了這筆交易。 高速路堵車現場。（視頻截圖） 女老闆送來了熱氣騰騰的番茄炒蛋蓋澆飯。（取材自瀟湘晨報）

從劉女士發布的視頻可看到，女老闆身穿圍裙穿越護欄，送來了熱氣騰騰的番茄炒蛋蓋澆飯。劉女士問老闆為什麼願意送餐，老闆回覆說，沒有見過「頭這麼鐵」在高速上點外賣的人，也想看看是怎麼回事。

視頻曝光後引發網友熱烈討論，有人說「這也能送到啊」，也有人說「堵車路上的外賣成了五一最暖的偶遇」。