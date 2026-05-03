WSBK匈牙利站 「張雪機車」最後1圈逆轉 奪國際賽第3冠

圖為現場畫面。(新華社)

2日在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站WorldSSP組別第一回合正賽中，中國摩托車製造商「張雪機車」的法國車手德比斯（Valentin Debise）奪得冠軍。這也是他與「張雪機車」的第三冠。憑藉本場勝利，德比斯以97分在車手積分榜上升到第三位；「張雪機車」積99分，在製造商積分榜上同樣排名第三。

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綜合新華社、世界超級摩托車錦標賽官網、大公報報導，德比斯在1日的本站超級桿位賽中第六位衝線。由於排名第三的義大利 車手費拉里被罰退三個發車位，從第三位降至第六位，德比斯在第一回合正賽中得以第五位發車。

「張雪機車」 車手德比斯(中)在頒獎台與亞、季軍車手合照。（美聯社）

比賽進入第13圈時，此前長時間領跑的加西亞在恩居的緊迫下摔車退賽。阿雷納斯與德比斯趁機迅速迫近恩居。三人之間的差距不斷縮小，直到最後一圈，恩居在12-13號連續彎入彎速度過快，瞬間失去有利位置。德比斯憑藉更好的出彎線路一舉完成超越，率先衝過終點線。這是他自葡萄牙站包攬兩回合冠軍後，再次登上最高領獎台。

駕駛雅馬哈賽車的阿雷納斯、恩居分獲第二、三名。「張雪機車」的另一名車手卡里卡蘇洛第15位完賽，錢江摩托車手德羅薩位列第16。

「我知道這條賽道對我們來說會很困難。車隊整個周末都在告訴我要保持耐心，我們會找到辦法。今天早上我對賽車還是不太滿意，不過比賽開始前車隊幫我做了一些調整，我感覺舒服多了。」德比斯賽後說。

談及最後階段的制勝超越，他說：「我預料到最後時刻會有情況發生，因為他們拚得太凶了。在那個長左彎，我選擇了更寬的走線。我對自己說，全油門頂住，看看情況會怎樣，我必須貼住他們。然後我控制好煞車和油門，最終拿到了第一名。」

張雪。(視頻截圖)

另外，德比斯亦對「張雪機車」的團隊表示感謝，他說：「比賽中，前面的車手拚得很猛，於是我告訴自己要保持節奏，他們的輪胎會支持不住，後來果然如此，我的輪胎狀態更好，最後我拿出了更快的速度，控制了局面。能夠奪冠我非常高興，非常感謝我的團隊，也感謝張雪機車為我們提供了一輛非常好的賽車。」

張雪機車3冠紀錄（資料來源：香港大公報）

匈牙利站第二回合正賽5月3日進行。