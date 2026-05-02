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全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

中國新聞組／北京3日電
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2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以...
2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

2日在北京國家游泳中心進行的2026世界泳聯跳水世界盃總決賽女子10米跳台決賽中，本月底將滿16歲的廣東湛江姑娘蔣林靜以397.95分的成績奪得金牌，中國跳水隊再添一位世界冠軍。蔣林靜領先第二名俄羅斯選手的分差多達78.75分，可以說是以絕對優勢獲勝。值得一提的是，該項比賽由於原本報名的隊友崔家溪受傷缺陣，蔣林靜獨自出戰不負眾望，為中國隊延續了包攬總決賽全部金牌的態勢。蔣林靜在比賽中也多次上演兩大壓水花絕技（水花消失術），在207C（向後翻騰三周半抱膝）動作中有裁判為她打出十分的滿分。

5月2日，冠軍中國選手蔣林靜（中）、亞軍俄羅斯選手科納內希娜（左）和季軍德國選手...
5月2日，冠軍中國選手蔣林靜（中）、亞軍俄羅斯選手科納內希娜（左）和季軍德國選手保利娜·普費夫在頒獎儀式上。(新華社)

北京青年報報導，蔣林靜在今年世界盃分站賽加拿大站比賽中奪得了女子10米跳台決賽冠軍，得以參加在北京舉行的總決賽。中國隊另一位獲得總決賽參賽權的14歲陝西小將崔家溪賽前受傷，中國隊在女子跳台項目上沒有了雙保險。

不過作為「夢之隊」成員、去年全運會跳水女子團體冠軍獲得者，蔣林靜自然能夠擔當代表中國隊出戰的重任。她在預賽和半決賽的五跳中得到了371.55分，輕鬆殺出重圍，晉級到決賽。

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以...
2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(取材自微博)

決賽除了蔣林靜之外，還有來自美國、俄羅斯和德國的各一名選手。蔣林靜出色發揮了訓練水平完成了全部五跳，特別是在207C動作中，所有裁判都打出了9.0以上的高分，有一位裁判員打出了十分，她精采的表演贏得了觀眾們熱烈的掌聲。全部五跳動作，蔣林靜前四跳都很完美，只有最後一跳的5253B（向後翻騰兩周半轉體一周半屈體）出現了瑕疵，得分為62.40分，影響了總成績，不然她的總得分肯定能夠突破400分。

跳水世界盃總決賽等同於此前跳水三大賽之一的跳水世界盃，因此蔣林靜奪冠後，中國跳水隊榮譽牆上又多了一位世界冠軍。

在賽後發布會上，這位與全紅嬋同樣出自湛江的女孩表現得非常沉穩，她說自己還有很多需要提高的地方，當天的決賽的技術動作發揮得還有欠缺，接下來自己的目標就是要在亞運會選拔賽中比出水平，多多磨練自己。

俄羅斯 世界盃 全紅嬋

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