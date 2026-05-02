「鼓小浪」動畫摘國際大獎 福州大學畢業生控合肥工大3生抄襲

福州大學廈門工藝美院2022年發布的「鼓小浪」畢設作品。(取材自揚子晚報)

中國高校設計競賽再爆爭議，福州大學廈門工藝美術學院畢業生李喬良近日公開指控，其研究所畢業製作動畫「鼓小浪」遭合肥工業大學三名學生盜用，並以該作品參加第九屆「米蘭設計周—中國高校設計學科師生優秀作品展」，獲得國賽一等獎。事件曝光後，引發外界對學術倫理與競賽審查機制的質疑。合肥工業大學則回應，校方正進一步核實。

揚子晚報報導，據李喬良說，「鼓小浪」為其於2021年完成的研究生動畫畢業作品，並於2022年由福州大學相關官方平台公開發布。作品內容描述一名廈門上班族從起床到通勤的奇幻日常，結合當地市井文化與地域特色，旨在呈現廈門城市風貌。該作品過去亦曾獲校方及多個官方帳號介紹，創作者署名清楚可查。

然而李喬良近日發現，一部幾乎相同的「鼓小浪」作品，竟出現在第九屆米蘭設計周高校設計展獲獎名單中，且署名為合肥工業大學三名學生。根據比對，兩支影片在畫面內容、文字說明與作品名稱上高度一致，唯一差異僅在獲獎版本刪除了原片尾的作者、指導老師及學院資訊，片長因此縮短十餘秒。

李喬良表示，他4月29日偶然得知此事，隨後於社群平台發文揭露經過，並附上相關截圖作為證據。截圖顯示，合肥工業大學建築與藝術學院曾發布推文，宣布三名學生以「鼓小浪」獲得該項競賽一等獎。不過，該篇推文目前已被下架，無法在校方公眾號中查閱。

針對指控，合肥工業大學宣傳部表示，已注意到相關輿情，正對事件展開調查，待核實後將透過官方渠道公布結果。校方未進一步說明涉事學生身分及作品送件流程。

另一方面，競賽主辦單位工作人員則表示，若有投訴或舉報，可將完整證據透過指定信箱提交，經審核確認後將依法依規處理。外界關注，若抄襲情節屬實，獲獎資格是否撤銷，以及相關責任如何追究。

公開資料顯示，「米蘭設計周—中國高校設計學科師生優秀作品展」由多個教育機構聯合推動，並已連續多年入選全國高校學科競賽排行榜，在設計領域具有一定影響力。此次爭議不僅牽涉個案權益，也再次凸顯高校競賽在作品原創審核上的制度漏洞。