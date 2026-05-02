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年輕人反向消費 五一不擠景區、花千元上金工、陶藝技術班

中國新聞組／北京2日電
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上海千古情景區推出沉浸式互動演出《我回上海灘》，讓遊客五一假期中品味海派文化的獨...
上海千古情景區推出沉浸式互動演出《我回上海灘》，讓遊客五一假期中品味海派文化的獨特韻味。 (中新社) 中國新聞社

「599元解鎖3天沉浸式服裝設計」、「假期變身咖啡師」…，今年五一假期，當遊客湧入各大景區排隊打卡時，一部分年輕人卻選擇反向消費——避開人擠人的景區，報名參加各類技能培訓課程，短期技能學習成為他們的的新選擇。

中新經緯報導，在山東讀大學的00後蔣飛舟(化名)就是其中之一。今年五一，她給自己安排了兩天的金工課，學習金屬加工的基本工藝，包括銼、鋸、磨等。金工課安排在5月2日至3日，每天上課4至5小時，其餘時間可自行練習。「一般都用銅來做練習，老師承諾會出品3至4件首飾。」蔣飛舟說。

蔣飛舟介紹，此次學習金工的基礎費用為1200元(人民幣，以下同)，如果加上銀料和寶石，總費用可能達到2000元。「費用確實不便宜，我對比了好幾家都是這個價格，最後選擇了江蘇南京這家工坊體驗室」、「如果體驗不錯的話，會考慮深入學習」。

95後李星辰(化名)報名了遼寧瀋陽某咖啡培訓班的PCA(Professional Coffee Athletics，專業咖啡競技賽)沖煮和拉花課程，課程安排在5月1日至4日，每天從上午10點到下午5點。「一門課程的報價是1800元，老闆給我打了九折，一共花了3240元。」李星辰平時就愛好咖啡製作，這次專門利用假期提升技能。

報導指出，不少商家推出五一培訓班，包括舞蹈、聲樂、木工、陶藝、服裝設計等，收費不一。

有上海商家推出陶藝課程，5月1日至5日三天，費用1980元/人。也有北京商家推出手捏陶藝興趣班，三天收費880元/人，包含所有材料工具及6件作品燒製。四川省德陽市某商家推出的五一木工培訓課程，5天包吃住1480元，等，商家稱學習結束後可帶走一件親手製作的橡木砧板、烏木首飾盒或燕尾榫收納盒。

盤古智庫高級研究員江瀚表示，年輕人假期去上課背後，是消費結構從實物型向體驗型升級的結果。

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