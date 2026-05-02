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暴雨一天狂瀉「58個西湖」 廣西欽州內澇淹成「欽州海」

中國新聞組／北京2日電
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廣西欽州大批汽車被泡。(取材自極目新聞)
廣西欽州大批汽車被泡。(取材自極目新聞)

今年首場特大暴雨強勢登陸廣西欽州，「一個區一天狂瀉58個西湖水量」的極端強降水，打破當地最早特大暴雨日紀錄和4月單日降水量紀錄，造成欽州市區道路成河、上千台車輛泡水，出現嚴重內澇一度成為「欽州海」。

極目新聞報導，欽州市地處北回歸線以南，廣西南部沿海，北部灣北岸。時下，南海季風尚未正式爆發，一年中為中國送來全年最充沛雨水的夏季風，也還未展露真正威力，可廣西欽州卻已提前遭遇了一場強度罕見的特大暴雨。

4月27日7時49分，家住欽州市欽北區寧越花園小區某棟10樓的包穎，被告知地下車庫進水，讓她趕快下樓挪車。親戚發來的視頻裡，近十台電動車浸泡在水中，輪胎已完全被淹沒。

包穎和丈夫乘電梯下樓，此時電梯頂板已在滴水。到達一樓後，夫妻倆頓感不妙，電梯先在一樓停住不動，隨後突然下墜，大量水流從門縫灌入，短時間就沒過了小腿。還好電梯又從負一樓升回一樓，沒讓夫妻倆困死在其中。

姜明的奧迪車29日13時才從地庫拖出。照片顯示，整個車頭被泥水覆蓋，進氣格柵、牌照框縫隙、前保險槓和引擎蓋等，都殘留著厚厚的泥漬，從泥漬痕跡推測，當時積水高度至少沒過了汽車整個前臉。截至28日18時，保險公司受理報案和維修機構施救的車輛已超過1000輛。

據中國天氣網，從26日8時至27日8時，欽州國家氣象站的降水量達271.1毫米，打破當地最早特大暴雨日紀錄和4月單日降水量紀錄，這也是今年以來中國全部2418個國家級氣象觀測站中的首場特大暴雨。截至27日14時，24小時內，欽州累計降雨量達323.4毫米。

報導指出，中國城市規劃設計研究院正高級工程師王川濤指出，此次欽州極端暴雨內澇，既無上游洪水威脅，也無潮汐頂托加劇，降雨高度集中於城區且雨強遠超設計標準，屬於典型的由極端超標暴雨引發的城市內澇。

知名科普博主「中國氣象愛好者」聯合主創、復旦大學博士生傅正航說，面對這種量級的暴雨，常規防禦措施近乎失效。在城市環境中，任何下水道都難以承受如此強度的降雨，現有的排水設施也無法及時排出如此規模的洪水。

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