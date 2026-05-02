中國買的3摺手機掉海 甲亢哥直播崩潰 網友：出新款了再來一趟

「甲亢哥」稱不小心把華為三摺疊手機掉海裡。（視頻截圖）

美國知名網紅「甲亢哥（IShowSpeed）」去年中國行讓他快速漲粉，加上他持續拍視頻更新，如今粉絲數已從此前的3000多萬飆漲至5340萬。中國粉絲們為他開心之餘，近日也因為他的一段直播操碎了心，「甲亢哥」稱他不小心把2025年在深圳買的華為 三摺疊手機掉進海裡，不停念叨著「我的中國手機，花了4000多美元」，不少中國網民建議他「出新款了再來一趟」，也有人敲碗華為抓住流量密碼送新手機給「甲亢哥」。

據瀟湘晨報報導， 「甲亢哥」於2025年4月的中國行中，到過深圳某華為旗艦店，並當場購入3台三摺疊手機，回到車上就迫不及待開箱體驗，連連讚嘆「華為手機好瘋狂」，此後他還在直播中多次展示華為手機。

「甲亢哥」於2025年4月的中國行中，在深圳某華為旗艦店當場購入3台三摺疊手機。（取材自微博）

2025年7月7日，「甲亢哥」在克羅地亞行的直播中，再秀中國行時購買的摺疊屏華為手機。有觀眾問「甲亢哥」用的什麼手機後，甲亢哥展示了這款華為摺疊屏手機。他稱，我現在能同時讀兩個直播平台的評論，隨後他一臉驕傲地稱，「還沒有主播能（像我）這樣做」。

不過近日「甲亢哥」在直播騎乘水上摩托車時說，他不小心把去年在深圳買的三摺疊手機掉進海裡。從直播回放視頻中，可以看到他很懊悔，嘴裡不停念叨著還飆中文「我的中國手機、價值4000美元，我特地到中國買的」等等，他還做出看似崩潰捂臉的動作，有網民稱甲亢哥的心情，肉眼可見整個人要碎掉。

不少中國網民紛紛支招：「在艇上標記一下位置，到岸邊撈上來就好了」，「刻艇求機」，「那就再買一台，畢竟也用了好長時間了」；有網民標註華為：「華為公關會不會把握流量」，「送一部哈哈哈，歡迎再來中國」，「送起來送起來」。

有網民稱，「甲亢哥」去年在深圳一共買了3台的華為三摺疊手機，一台在土耳其被偷了，一台掉海裡，還有一台給助理了，如今3台都沒了；也有網民認為，「甲亢哥」雖買的華為手機，但用的可能是蘋果的，「真以為他在美國用華為啊，華為都沒有谷歌服務，主流App都不能下載」。