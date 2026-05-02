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蘭州餐館掛錢學森、袁隆平照片 老闆：他們讓我們能有飯吃、安心吃

中國新聞組／北京2日電
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蘭州一餐館懸掛錢學森和袁隆平照片。(取材自極目新聞)
蘭州一餐館懸掛錢學森和袁隆平照片。(取材自極目新聞)

近日有網友發視頻稱，他在蘭州市一家餐館吃飯時，發現店裡牆上掛的照片並非網紅明星，而是錢學森和袁隆平，這讓他十分感慨。錢學森是中國航天與火箭技術的奠基者，被譽為「中國航太之父」，袁隆平則是著名的雜交水稻育種專家。有網友表示，這兩位是國家和人民的脊梁，「一位讓我們有飯吃，一位讓我們能安心吃」。

極目新聞報導，視頻畫面顯示，一家滿是遊客的餐館牆上掛滿了字畫，其中也掛有錢學森和袁隆平的照片以及他們的生平簡介、名言。關於錢學森的語句是：不要失去信心，只要堅持不懈終會有成果的。關於袁隆平的語句是：我一直有兩個夢，一個是禾下乘涼夢，一個是雜交水稻覆蓋全球夢。

視頻拍攝者直呼「這才是真正的明星」，在評論區，也有不少網友為這家餐館老闆點讚。

該店家是「杜記甜食」，門店位於蘭州市大眾巷內，已經開了數十年了。老闆杜女士表示，店裡懸掛錢學森和袁隆平的照片有近10年的時間了，「懸掛錢老和袁老的照片是因為我崇拜他們，沒有他們的話我們就沒有飯吃」。

錢學森是中國航天與火箭技術的奠基者，被譽為「中國航太之父」。他早年留學美國，專攻空氣動力學與噴射推進，回國後主持建立中國第一個導彈與火箭研究機構，帶領團隊突破導彈、衛星與兩彈結合等關鍵技術，為中國的國防與航天事業打下重要基礎。

袁隆平是中國著名的雜交水稻育種專家，被尊稱為「雜交水稻之父」。他從1960年代起投入水稻研究，成功培育出高產雜交水稻，大幅提高中國水稻單產與糧食供應能力，被認為多養活數千萬人。

蘭州一餐館懸掛錢學森和袁隆平照片。(取材自極目新聞)
蘭州一餐館懸掛錢學森和袁隆平照片。(取材自極目新聞)

袁隆平

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