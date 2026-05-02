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長沙地鐵站「無人行李箱牆」綿延數十米 背後理由讓網友暖心

中國新聞組／北京2日電
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長沙地鐵站出現無人行李箱牆。(取材自瀟湘晨報)
長沙地鐵站出現無人行李箱牆。(取材自瀟湘晨報)

長沙地鐵五一廣場站廳內，從全國各地趕來的年輕遊客拖著各色行李箱湧出閘機，黃的、綠的、黑白的箱子在通道一側整齊碼放，綿延數十米，「無人行李箱牆」形成一道獨特的假日風景線。這種讓人不用擔心放置行李被盜竊的安全感，成為旅客對長沙的第一印象。

瀟湘晨報報導，從武漢來的大二學生小林把行李箱往地鐵牆角一靠，拉著同伴就準備去買茶飲。她笑著說：「看大家都這麼放，就覺得特別放心，這種默契感很難得。」

來自廣州的遊客張先生則站在大屏前拍照留念。此時，五一廣場站的LED巨幕上，正輪播著一幅由各色行李箱拼出「長沙歡迎你」字樣的創意畫面，現實中的箱流與屏幕上的箱海交相呼應，不少遊客舉起手機定格這妙趣橫生的一幕。「很意外，也很暖心，」張先生說，「感覺不是我們單方面來玩，是這座城市真的在迎接你、回應你。行李箱變成歡迎牌，長沙太會了。」

「放心把行李放這兒，就知道來對地方了。」一位來自西安的遊客在社交平台上寫道。遊客敢於將行李短暫放置，本身就是對一座城市安全感和親和力的無聲認可。

報導指出，地鐵工作人員指出，越來越多的遊客把五一廣場當作抵達長沙的第一站——這裡連接著最核心的商圈、最集中的美食打卡地，也連接著這座城市最鮮活的夜經濟。

長沙地鐵站出現無人行李箱牆。(取材自瀟湘晨報)
長沙地鐵站出現無人行李箱牆。(取材自瀟湘晨報)

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