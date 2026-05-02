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「讓我先走，我要回甘肅娶她」 河南車主趕1146公里路、網送祝福

中國新聞組／北京2日電
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一輛貼著橫幅、在高速路上「曬幸福」的車在互聯網上火了。(取材自大風新聞)
一輛貼著橫幅、在高速路上「曬幸福」的車在互聯網上火了。(取材自大風新聞)

「讓我先走，我要回甘肅娶我最愛的人，全程1146公里」近日，貼著這樣一幅橫幅的的黑色SUV車頻頻出現在網上視頻分享中。車主戴著新娘，從河南開往甘肅舉行婚禮。雖然只有20多個字，卻讓不少民眾特意讓路給這輛車，還有許多司機鳴笛表達祝福。

大風新聞報導，近日，很多網友在不同的路段、不同的角度都拍攝到了這輛車。橫幅上「曬幸福」的這段話引發許多網友共鳴。有網友說「不知道為啥，眼淚刷刷地掉，別笑我」，也有人喊著「大伙讓一讓，讓他先走」。

當事車主祁先生表示，他是甘肅武威人，新娘是河南欒川人。4月30日在新娘的老家舉行完出閣禮後，他就載著新娘出發返回甘肅，籌備5月2日的婚禮。在車後面貼這樣的橫幅是新娘閨密的主意，閨密想給她一個「1000多公里遠嫁」的儀式感。

報導指出，祁先生與新娘是同在新疆工作的同事，他們相戀四年終於修成了正果。

「一路上，很多車輛都給我們讓路，還有很多司機鳴笛表達祝福，我們都收到了，非常感謝，非常感動！」祁先生沒想到小小的橫幅竟然收穫這麼多陌生的善意，有車主看到他拉的橫幅後，一路跟隨護送，也有車主在服務區下車送祝福。他們也分發喜糖，把喜悅分給大家。

新疆 河南 甘肅

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