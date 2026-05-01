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女生抱假娃、男生腰綁西瓜 校方：體驗育兒之苦「防早戀」

記者林宸誼／即時報導
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貴州遵義一所特訓學校，要求女學生在上課、吃飯、洗衣服時，都要背著假嬰兒娃娃，模擬...
貴州遵義一所特訓學校，要求女學生在上課、吃飯、洗衣服時，都要背著假嬰兒娃娃，模擬照顧嬰兒的辛勞。（圖／影片截圖）

貴州遵義一所特訓學校，要求女學生在上課、吃飯、洗衣服時都要背著假嬰兒娃娃，模擬照顧嬰兒的辛勞；男學生在肚子綁上西瓜模擬懷孕，以及和女生一樣要背著假嬰兒洗衣服的畫面，讓男生也體驗育兒的繁瑣

校方解釋，讓學生背著假嬰兒回學校，是希望她們能體會未成年生子的代價，藉此避免早戀、過早生育。

深圳特區報、搜狐千里眼報導，發布影片的「貴州綜合教育孫老師」表示，他們的學校主要是輔導有追星、厭學、沉迷遊戲、早戀等問題的學生。

「孫老師」指出，要求女學生背著假娃娃學習與生活，是「感恩課」的一部分，目的是讓她們體會照顧嬰兒的辛苦，以及過早生育對未來的影響，希望學生能理解「柴米油鹽的現實」，「不希望女孩在花樣年華就當媽媽，體驗過當媽的苦，就不敢早戀了。」

星島日報報導，不少網友除了討論背假嬰兒的教育效果，也批評校方只要求女學生背娃娃，存在性別偏見，認為男生也應該接受模擬懷孕，才能真正理解「搞出人命」的後果。

之後「孫老師」發布的影片中，陸續加入男學生在肚子綁上西瓜模擬懷孕，以及和女生一樣要背著假嬰兒洗衣服的畫面，讓男生也體驗育兒的繁瑣。

西瓜

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