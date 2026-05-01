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浙男14萬買新車 智能語音系統只會重複一句話 他崩潰了

中國新聞組／北京1日電
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鄧先生購買的深藍汽車。(取材自818黃金眼)
鄧先生購買的深藍汽車。(取材自818黃金眼)

浙江湖州的鄧先生近日到杭州提了一輛深藍汽車，花了14萬元（人民幣，下同），沒想到新車智能語音系統出現故障，總是認不出他是誰，讓他相當崩潰。

1818黃金眼報導，鄧先生於4月中旬在杭州濱江一家深藍汽車門店購買一輛深藍S07，品牌官網上把這款車型描述為 「長續航激光智能中型SUV」，車價約14萬元。

鄧先生表示，4月18日提車後準備駛回湖州途中，發現車輛智能語音系統存在異常，其坐在主駕位置呼叫：「你好『深藍』。」智能語音系統卻回覆：「副駕請講。」而且重複多次都是一樣的回答。鄧先生崩潰表示：「你看它就不理我，發現主駕這塊智能語音系統是癱瘓的。」

記者現場測試顯示，當副駕與後排乘客發出語音指令時，系統可正常識別並執行操作，但主駕位置語音識別存在問題。

鄧先生稱，售後檢測後確認為車內麥克風故障，需拆卸車輛部件進行維修。對此，他表示難以接受，認為新車不應在交付後即進行拆修，並質疑門店在售前檢查環節存在疏漏。「他只帶我驗了外觀。我一輛新車，要被你拆，要被你修，要被你換，那我心裡肯定是不舒服的。」

門店店長回應稱，售後部門已提出維修並提供5000元補償方案，但鄧先生方面要求賠償4萬，雙方未能達成一致。

報導指出，除車輛故障外，鄧先生還反映提車時未取得車輛合格證，導致無法辦理正式上牌。門店方面表示，合格證正在郵寄途中，因消費者急於提車，門店先行安排交付，但當時未明確告知合格證尚未到達。

此外，鄧先生指出，門店為其辦理的一張外地臨時牌照（蘇G開頭）引發疑慮，並已向相關車管部門申請核查。當地車管部門工作人員表示，需待實物寄達後進行鑑定。門店則回應稱，臨牌來源合法有效，系統信息可能因周末存在延遲同步情況，不影響正常使用及後續上牌。

在多次協商過程中，雙方還就現場溝通情況各執一詞。門店店長表示，協商期間遭對方家屬肢體接觸並已報警；鄧先生則稱，其家人情緒激動僅有拉扯行為，且事發時警方已在場處理。

目前，鄧先生提出退車訴求，並表示對品牌信任度下降；門店方面則表示，相關情況尚未達到退車標準。經市場監管部門及警方介入協調，雙方仍未就解決方案達成一致，事件仍在進一步處理中。

鄧先生稱新車檢測出來麥克風壞了。(取材自818黃金眼)
鄧先生稱新車檢測出來麥克風壞了。(取材自818黃金眼)

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