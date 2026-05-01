浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房，由於夫妻倆渴望有孩子，經過兩次人工授精才成功圓夢。事件曝光後引發網友熱議，有人說「這男的真能忍」，有人懷疑雙方可能都是同性戀 ，也有人認為潔癖確實是一種心理困擾，「算是強迫症」。

綜合台州交通廣播、點時新聞等媒體報導，杭州的李女士和丈夫張先生（均為化名）結婚19年，在旁人眼中是天造地設的一對，但因為李女士有著嚴重的潔癖，對身體接觸極度抗拒與恐懼，兩人始終無法有性生活。

張先生深知妻子的煎熬，未曾勉強，只是默默陪伴。但隨著年歲增長，身邊同齡人的孩子漸漸長大，兩人內心深處的遺憾也日益加深。在下定決心就醫後，醫院檢查結果顯示，李女士的卵巢儲備功能已有所下降，好在丈夫的精子數量、活動力和形態均正常。

醫師原本建議先進行三個月心理疏導，讓他們嘗試自然備孕，但李女士無法克服心理障礙，嘗試以失敗告終。之後醫師制定了人工授精方案，經過兩次嘗試後，李女士成功受孕，並在十個月後順利生下一個健康的女寶寶。

事件曝光後引發網友熱議，有的人佩服張先生對太太的體諒，但也有人質疑「她老公圖啥？圖女的有錢？」有網友對潔癖影響生活頗能認同，擔心「她該如何面對孩子的糞便尿水」；還有網友猜測兩人都是同性戀，當初結婚是為了敷衍父母和社會，等到年紀大了還是想要小孩，才尋求醫療協助。