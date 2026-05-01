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粵超獨特風景 「最美女隊醫」奔向傷員 胸部晃呀晃…

中國新聞組／北京1日電
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近日粵超聯賽常規賽熱鬧開踢，首輪比賽中肇慶隊以3比1擊敗了中山隊，相較於球員的表現，廣大網友更關注的是肇慶隊的美女隊醫。她身穿白色短袖上衣、短裙，搭配紅色運動襪，甜美的笑容和火辣身材讓她被稱為「粵超最美隊醫」，當她在場上奔跑時，胸前的「波濤洶湧」也成為球迷鏡頭捕捉焦點。

綜合「懂球帝」、「微博AI智搜」等報導，這名美女隊醫名叫李博雅，被球迷親切稱作「小雅」，溫柔專業的形象搭配甜美笑容，讓她頗有日系「球隊應援經理」的風範，成為場上一道獨特的風景。

肇慶隊女隊醫李博雅。（取材自小紅書）
肇慶隊女隊醫李博雅。（取材自小紅書）
粵超聯賽中，肇慶隊女隊醫李博雅（左）身穿白上衣、白短褲、紅長襪，在比賽中提著醫療...
粵超聯賽中，肇慶隊女隊醫李博雅（左）身穿白上衣、白短褲、紅長襪，在比賽中提著醫療箱奔走救治的畫面，被網友稱是粵超賽場一道獨特的風景線。（取材自小紅書）

在多場比賽中，李博雅身著隊醫制服、提著醫療箱來回飛奔處理球員傷病的畫面，被觀眾拍攝並上傳至微博，瞬間引發網友熱議，直呼她是賽場上「亮麗風景線」、「賽場電子布洛芬」。有人說「本來想看球，結果全程看隊醫」，還有人開玩笑稱「怪不得肇慶隊一場能躺十幾次」、「球員倒十次只為多看她一眼」。

李博雅在賽場上的活躍身影，與緊張賽事形成反差，許多網友認為，李博雅不是明星、不刻意炒作，就是普通賽場工作人員真實幹活態度，非常真實不做作，滿足球迷看球賽又看美女的輕鬆娛樂心態。

此次李博雅走紅，也被認為有助於提升肇慶本地體育賽事的關注度，甚至帶動城市形象傳播，許多網友就直呼「因她想去肇慶看球」。

肇慶隊女隊醫李博雅。（視頻截圖）
肇慶隊女隊醫李博雅。（視頻截圖）

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