5999元LABUBU冰箱開賣秒殺 二手價飆66666元 溢價10倍

泡泡瑪特首款LABUBU冰箱秒售罄。（取材自界面新聞）

潮玩公司泡泡瑪特推出全球限量發行的LABUBU冰箱，一台售價5999元（人民幣，下同，約883美元），不但一推出就被秒殺，二手交易平台出現20999元成交價，還有人報出66666元天價，足足溢價十倍。

綜合界面新聞、證券時報報導，泡泡瑪特4月24日宣布將推出旗下首款冰箱產品──THE MONSTERS生活家系列冷藏箱（簡稱LABUBU冰箱），隨即引發全網熱議。該產品分為Home款和House of the Monsters款兩個版本，每款商品全球限量發售999台，售價均為5999元，每一台都擁有限定編號。

還未開售前，「LABUBU冰箱溢價3000元」的詞條就曾登上微博熱搜榜前列。4月30日晚上10時，LABUBU冰箱正式開賣，一經推出就秒售罄；據了解，兩款產品開賣前的合計預約人數超過6萬人，遠遠超出1998台的限定發售數量。

限量發售策略成功放大了IP的收藏價值，拉高LABUBU冰箱在二手交易平台的報價溢價。在潮玩第三方平台得物App搜索可發現，LABUBU冰箱最高報價已達22999元，與官方發售價5999元相比，溢價超過2.5倍。得物平台出現以20999元的價格，成交了一款白色House of the Monsters款。在閒魚等平台，多數報價在6999元至9999元不等，甚至有賣家報出66666元的天價。 LABUBU冰箱。（取材自微博） 泡泡瑪特首款LABUBU冰箱。（取材自泡泡瑪特官網）

知情人士表示，泡泡瑪特開賣冰箱，並非是傳統意義上的進軍家電行業，而是將小冰箱等作為承載IP表達的全新載體，讓泡泡瑪特能以更豐富的形態陪伴融入消費者日常生活。

從硬件配置來看，這款LABUBU小冰箱總容積121L，相當於普通迷你冰箱，且冷凍室極小，只有15公升容量；但在一些細節上，該產品採用多層精密套印工藝，高度還原藝術家筆觸細節；門體布滿LABUBU和TYCOCO的卡通角色形象，銀色手柄上更鑲嵌LABUBU立體頭像，機身銘牌印著THE MONSTERS字樣，強化收藏級「手辦」屬性。