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癱瘓17年獲新生 中國首例腦機接口植入患者能下棋了

中國新聞組／北京1日電
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今年3月，全球首款植入式腦機接口醫療器械在中國獲批上市。（取材自央視財經）
今年3月，全球首款植入式腦機接口醫療器械在中國獲批上市。（取材自央視財經）

今年3月，全球首款植入式腦機接口醫療器械在中國獲批上市，為中國超370萬脊髓損傷患者帶來新生。其中，一位高位癱瘓17年、脖子以下無法活動的中國首例腦機接口植入手術患者，如今已能自主彈琴、吃飯、下棋，這並非科幻電影的情節，而是現實，未來還準備用人類大腦控制遠端人形機器人，讓機器人「阿凡達」幫助癱瘓患者重返職場。

據央視財經報導，患者老楊高位截癱17年，吃飯、上廁所都需要人幫忙。2023年10月24日，老楊接受了無線微創腦機接口臨床植入手術，這是中國首例腦機接口植入手術，由清華大學和首都醫科大學宣武醫院共同完成。

如今，老楊不僅可以彈琴，還能用兩隻手指輕鬆拿起小西紅柿、下跳棋，做這些都不用戴腦電設備。左手也逐步好轉，腿部可自主抬起，實現超出預期的「買一送一」康復效果，他最大願望是徹底站起來走路。

中國首例腦機接口植入患者已能下棋。（取材自央視財經）
中國首例腦機接口植入患者已能下棋。（取材自央視財經）

臨床試驗100%有效、上萬小時的安全使用時長——這些數字正真切地改變著人類的生活。從臥床不起到重新學習生活自理，患者們正重新擁抱生活。技術不僅用於脊髓損傷，清華大學醫學院教授洪波帶領團隊啟動「阿凡達計畫」，準備用人類大腦控制遠端人形機器人，讓機器人「阿凡達」幫助癱瘓患者重返職場、創造價值。未來，人腦與萬物的鏈接將開啟無限可能。

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