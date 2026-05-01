學國外？浙江公司食堂沒凳子 員工站著吃飯

網友發圖吐槽某公司要求員工在食堂吃飯只能站著。（取材自大風新聞）

浙江一間公司近日被網友吐槽，稱公司食堂沒凳子，員工只能站著吃飯，經媒體報導後上了微博 熱搜，引發熱議。該公司回應稱，員工站著吃飯是學習國外，「站著吃飯很快，大約20分鐘吃完後，員工就去上班了」，且是出於健康關懷的概念。仍有不少網友批評該公司侵犯員工坐著用餐的權益，而且站著吃飯平均只能吃約20分鐘，無異變相縮短了員工的休息時間，「急就章吃飯對身心好嗎？」。

據大風新聞報導，近日有浙江IP的網友發視頻，吐槽員工在公司食堂吃飯只能站著。視頻中，一處食堂內，桌子高度均比較高，桌子旁沒有椅子，在場的人均站在桌子前用餐，個別員工坐在窗沿上。

該網友吐槽道，「這廠老闆腦洞大開，吃飯不讓坐」。視頻定位顯示為「浙江康萊方醫療科技有限公司」，公司地址位於「浙江省溫州市」。

評論區，有人認為，現場員工不少，說明員工都能接受。該網友回覆道，「都是女性好說話」。此事引發了關注。有網友認為，公司有食堂，提供員工餐已經比很多企業都好了；有網友則持不同觀點，認為該設置並不人性化，侵犯員工權益。

報導引述一名知情人士表示，其曾向涉事公司諮詢過此事，工作人員稱他們公司確實是站著吃飯，「學習國外，員工都是站著吃，上班都是坐著。站著吃飯很快，大約20分鐘吃完後，員工就去上班了」。

溫州市龍灣區人社局工作人員表示，公司要求員工站著吃飯，屬於公司內部管理，勞動監察部門僅針對勞動用工、工資等情況，企業在食堂是否設置凳子，建議員工直接找企業協商，「工會是為工人維權的，員工也可以向工會反映」。龍灣區總工會工作人員表示，食堂是否設置凳子不屬於勞務爭議，也沒有法律要求公司在食堂必須設置凳子，故他們無法介入。

據浙江老年報報導，4月30日上午，該公司一工作人員回應表示，部分食堂確實未設座位，但並非故意不讓員工就坐，而是基於特殊的設計考慮。由於員工在車間長時間採取坐姿工作，中午站立吃飯有助於活動身體，是出於健康關懷的設計理念。食堂餐桌高度類似西餐桌，也適應站立用餐的習慣。此類食堂模式已運行20餘年，並非近期更改。如員工有不適或意見，可進行溝通協調。