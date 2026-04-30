湖南1醫院員工檢舉院長兒吃百萬空餉 調查僅稱「重複拿錢」

健康管理科朱某領取工會福利。（取材自九派新聞）

湖南一間醫院女職工日前公開舉報，稱院長的兒子朱某長期「吃空餉」，涉及金額超過百萬（人民幣，下同）。院紀委先前調查認定朱某「重複拿錢」2萬並已退款，院長則否認「吃空餉法。該名女職工不認可調查結果，呼籲提級調查。

新黃河報導，湖南中醫藥大學第一附屬醫院職工陳女士舉報，醫院院長朱鎮華的兒子朱某長期吃空餉，她推測涉及上百萬元獎金。陳女士稱，朱某本科畢業於湖南中醫藥大學，入職該校直屬附屬醫院，後被安排至健康管理科，「但實際從未在該科室上班。」

陳女士稱，朱某從未在健康管理科履職，實際就職於耳鼻喉科、重症醫學，卻多次領取的健康福利科內部。她提供的單據顯示，在「2025年春節開門紅包」名單中，「49號，朱某400元」，因為是他人代領，簽名一欄寫著「代」字。

陳女士說，所謂「開門紅包」，是指春節假期後醫院發放的開工紅包；此外，逢年過節發放的米油、購物卡，朱某均有份。 「他一直在我們科室的群組裡，但從來沒有上過班。他在另外一個科室。」據其估算，健康管理科職工每月獎金在1、2萬，「一年就是20多萬元，五、六年隨便100多萬。」

醫院紀委曾於2025年4月公布初步調查結論。在陳女士提供的她與院紀委的通話錄音中，紀委曾查實朱某確實「重複拿了錢」——「經過核實，他是2022年1月以後調到ICU，在2022年1月以後發的錢一共是四筆2萬。現在2萬他已經在18號全部交到了財務。」

但陳女士對此並不認可：「紀委說沒有吃空餉，只是不小心重複拿了錢，錢已經退了。錄音裡面很清楚，我希望查他在體檢科的所有錢，不可能只有2萬。」

針對「吃空餉」舉報，朱鎮華予以否認：「不存在吃空餉問題。」他強調，此事已經過紀委部門的調查。對於舉報人陳女士持續不斷的舉報行為，朱鎮華表示院方始終堅持依法依規處理。湖南中醫藥大學第一附屬醫院另一名工作人員回應稱，針對陳女士的最新舉報，紀委已再次介入調查，將按程序說明結果。

陳女士表示，醫院紀委給的調查結果並不能讓她信服，她並稱：「應當提級調查，最好省委介入。」