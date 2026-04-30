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電到滿嘴是血…黔女充電玩手機遭電擊 連醫生都說沒看過

中國新聞組／北京30日電
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孫女士住院治療。（取材自紅星新聞）
孫女士住院治療。（取材自紅星新聞）

貴州一名女子坐在沙發邊充電邊玩手機充電邊刷視頻時，突然間遭遇電擊，電流從手貫穿到腳無法動彈，所幸被表弟及時發現，將嘴巴、舌頭都已經滿是鮮血的她送醫，撿回一命。事後，該女子已經痊癒出院，但根據照片顯示，其手、腳、下顎的傷痕依然明顯，就連曾進ICU的醫生都表示，首次遇到此病例。

紅星新聞報導，在拉薩與朋友合夥經營餐飲店的30歲女子孫女士，前陣子在貴州遵義老家休息的她，躺在沙發上邊給手機充電邊刷視頻。她回憶，一瞬間「突然感覺手機『上頭』了，然後全身就不會動了，整個身體完全不受控制。」據孫女士描述，電流從她的手貫穿到腳，「瞬間從我的手到腳已經成為循環電了，從腳擊穿出去。」

孫女士表示，更可怕的是，這個過程持續了好幾分鐘，無法動彈，也無法呼救。幸運的是，孫小姐的表哥何先生發現異樣後，拔下插頭救了她一命。此時，孫女士的嘴巴、舌頭已經滿是鮮血，意識模糊。

何先生向記者回憶，自己上廁所出來發現姊姊躺在沙發上，看到她嘴巴流血，在那發抖。 何先生立刻懷疑姊姊可能是被電擊了。

經治療後，孫女士雖然已經痊癒出院，但根據她提供的照片顯示，其手、腳、下顎的傷痕依然明顯。遵義市第一人民醫院的「出院記錄」記錄了孫女士的傷情－右上肢手掌：約2cm橢圓形大小炭黑色焦痂（電流入口）；左下肢掌背：約3cm橢圓形大小灰白色創面（電流出口）；唇週及舌部：約3cm橢圓形大小灰白色創面，舌週見鮮血附著。

入院診斷明確為「電擊傷、皮膚燒傷。出院診斷為：全身多處電擊傷，面積3%，涉及下顎、口唇、舌、右手掌及左足。」

「醫生說我是他遇到的第一個這樣的病例，之前他只在抖音上看過！」孫女士苦笑道。

雖然保住了性命，但電擊留下的傷害遠未結束。 「嘴巴和舌頭都電擊傷了，手部做了植皮手術，取皮區還在流血。」孫女士說，目前她還需要再換兩次藥，後續還要做雷射祛疤治療。

談到事故原因，孫女士認為「劣質充電器+邊充邊玩＝致命組合」，她當時使用的並非原廠充電器充電線。

孫女士手掌留下的傷疤。（取材自紅星新聞）
孫女士手掌留下的傷疤。（取材自紅星新聞）

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