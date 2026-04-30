宇樹科技CEO預告「機器人將生產機器人」 現在已能幹活

圖為一台宇樹科技的人形機器人與參觀者握手互動。 （中新社）

宇樹科技創始人、CEO王興興 日前在福州第九屆數字中國建設峰會主論壇上，展示人形機器人已從「能走」跨越到「能幹活」，稱這意味著機器人正在從實驗室走向真實的工業場景。王興興並在演講中發表「機器人將生產機器人」、「機器人短跑即將超越人類」等預測言論。

極目新聞報導，王興興在主題分享中，王興興向外界展示人形機器人從「能走」到「能幹活」的跨越。他還透露，宇樹科技已經在部分工廠部署了試點落地項目，這些機器人並非簡單的展示品，而是實實在在參與了生產環節中，「我們已經開始嘗試讓機器人承擔關節電機裝配等精密工作。」

王興興進一步表示：「我相信，在未來幾年內，我們就能實現讓機器人來生產機器人。」這一宣言預示著製造業即將迎來根本性變革，勞動力不再僅僅是工具的使用者，而本身就是生產力的核心單元。

除了工業能力的提升，王興興還分享宇樹機器人在運動能力上的驚人進步。王興興還在峰會上做出了一個大膽的判斷：「我相信在未來兩到三個月，機器人的短跑紀錄就可以超越人類的短跑紀錄。」這意味著，在百米賽道上，機器人擊敗人類頂級運動員的時刻已近在咫尺。