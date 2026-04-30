武漢1博主曬小木椅引80萬人圍觀 網：這可不「湖北省椅」

武漢一博主曬小木椅意外爆火，引80萬人圍觀。(取材自極目新聞)

近日，武漢 一位博主在社交媒體平台發布了一條短視頻，內容是自拍帶著兩把小木椅坐高鐵 。沒想到這條不足20秒的短片意外爆火，兩三天就吸引了80萬網友圍觀。評論區裡，來自全國各地的3000多名網友熱烈討論：「我家也有同款」、「這不就是『湖北省省椅』嗎」。

極目新聞報導，視頻作者邢文旭回憶，4月26日他出差去外地，給朋友帶了兩把小木椅作為伴手禮，由於沒有買到坐票，途中他就坐著這把小木椅待在車廂的連接處。「木椅是我父親做的，他今年60多歲，是老木匠，做這個木椅已經有40多年了。」

邢文旭說，他老家在湖北巴東，記憶中家鄉幾乎每家每戶都有這樣的木椅。「之前一直以為這種椅子只有我們土家族才有，我們都叫它土家木椅。」

邢文旭的父親邢中瑤，是當地十里八鄉小有名氣的木匠師傅，他表示，製作木椅是一門傳統手藝，一把木椅需要經過挑選木料、下料、刨平、打眼、熏蒸、組裝、打磨、刷漆等20多個工序。這種樣式的木椅設計巧妙精緻，坐在上面舒服，而且經久耐用，很受土家兒女歡迎。

視頻的爆火出圈，邢文旭也很意外。發布不到三天時間，播放量已達80萬，點讚數超7900，評論區有近4000條網友留言，不少人都曬出了自家類似的木椅，稱這種款式的小木椅就是記憶中的「湖北省省椅」。小小一把木椅，激起了萬千網友對家鄉、親人的思念之情和濃濃的家國情懷。

很多外省IP的湖北遊子留言，稱自己是工作或婚姻原因，常年居住在外地，但都會透過各種渠道帶幾把類似的木椅到當地，「看到這個椅子就想到了湖北的家鄉」。江蘇網友「時間都去哪兒了」說：「看到這個椅子好親切，每年只有過年回家才能坐一下。」也有網友對木椅質量給予肯定，笑稱「一椅傳三代，人走他還在」。廣東網友「一心向楊」說，今年都40歲了，家裡還有爺爺奶奶留下的椅子。

武漢一博主曬小木椅意外爆火，引80萬人圍觀，不少人都曬出了自家類似的木椅。(取材自極目新聞)