五一起全員放假94天工資照發 廣西這家公司網友羨慕哭了

廣西一名網友發布「伶利製糖公司關於2026年檢修期休假安排的通知」截圖。（取材自極目新聞）

廣西一名網友近日在網上發布了「伶利製糖公司關於2026年檢修期休假安排的通知」截圖，通知內容顯示，該公司將於5月1日起正式放假，直至8月2日結束，假期時長共計94天，消息一出迅速引發網友關注。該公司證實，放假94天的消息屬實，且補休放假期間，工資正常發，各項待遇按標準執行。不少網友羨慕哭了，問「這是什麼新型招聘手段嗎？能投簡歷嗎？」；也有網友稱這94天只是補休，估計榨季一天都沒休過，這工作不是人人能幹。

據極目新聞報導，這名網友是在4月28日發布這則休假安排通知截圖，通知明確，為了更好地安排職工補休2025/2026榨季假期，同時又保證能按時完成2026年設備檢修技改等主要工作任務，根據公司實際情況，2026年檢修期補休放假安排通知如下：5月1日至5月31日，全公司補休（其中五一勞動節為國家法定節假日）；6月1日至7月31日，全公司放假；8月1日至2日為周末休息，8月3日開始全公司人員正常上班。

通知同時說明，補休放假期間，工資待遇按廣農糖業給予的工資額度發放，上班的要如實考勤。2026年5月1日到7月31日，回公司上班的給予報銷一定的交通費。

南寧伶利製糖有限責任公司一名工作人員表示，放假94天的消息屬實，2025/2026榨季從去年11月至今年3月底。

榨季是製糖行業特有的連續性生產周期，通常指甘蔗或甜菜等糖料作物的集中加工期。南寧伶利製糖有限責任公司官方微信2025年12月發布的一條微信裡介紹，2025年11月30日，伶利製糖公司隆重舉行2025/2026榨季開榨儀式。

南寧伶利製糖有限責任公司是南寧糖業全資子公司，前身為南寧糖業股份有限公司伶利糖廠，於1956年建廠，是廣西最早的機械化糖廠之一。經過60多年技改和擴建，現已發展成為日榨甘蔗7500噸、年產機製糖18萬噸以上的大型製糖生產企業，主要產品有「雲鷗」牌白砂糖、赤砂糖等。

長達94天的長假令眾多網友羨慕不已，網友紛紛留言：「這是什麼新型招聘手段嗎？能投簡歷嗎？」，「長假不影響待遇，這樣的企業太靠譜」，「我的簡歷已經準備好了，可以立刻馬上入職嗎？還趕不趕得上這次休假？」，「請問你們還缺打掃衛生的嗎？我可以自帶掃把應聘」；有網友則認為這是停產換個叫法叫放假，「他們只是補休，估計榨季一天都沒休過，人都快虛脫了」。