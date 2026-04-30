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怎敢用？日本機場彌補人手短缺 中國人形機器人上崗搬行李

中國新聞組／北京30日電
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日本航空公司在羽田機場向媒體展示的中國銀色人形機器人。（取材自中新網）
日本航空公司在羽田機場向媒體展示的中國銀色人形機器人。（取材自中新網）

日本航空與GMO公司近日宣布，為緩解機場地面服務方面的人手短缺問題，將從5月開始進行日本國內首次人形機器人應用實驗。參與此次實驗的人形機器人包括宇樹Unitree G1和優必選UBTECH Walker E，均為中國製造，將負責貨物裝卸及飛機引導等工作。由於時值中日關係緊繃，此舉引來大批中國網民關注，不少網民諷「日本中國手機都不敢用，敢用中國機器人」，「這是把科技賣出去了，嚴查」。

據中新網引述日本亞太快訊網報導此次實驗初期階段將對機場作業流程進行可視化分析，以明確人形機器人可安全作業的範圍。隨後，在模擬真實機場環境的條件下反覆進行動作驗證，測試人形機器人能否高效、安全地完成將裝有行李的集裝箱裝載至飛機、行李箱擺放、客艙清潔等工作。

因人口減少等因素，日本機場地面服務人手短缺的問題日益嚴重。此次實驗旨在確認機器人能夠勝任的機場作業類型。項目初期，人形機器人將負責行李裝卸，未來它們可能還會承擔清理客艙、操作地面支持設備等任務。公司希望通過將尖端AI技術與人形機器人獨特的靈活性相結合，達到節省人力、減輕工作負擔的目標。

27日，日本航空公司在羽田機場向媒體展示了一款銀色人形機器人，該機器人高130厘米，重35公斤，一次充電可運行2-3小時。通過遙控器操作，機器人緩慢行走並推動牽引車上的集裝箱。由於輪式機器人無法爬樓梯且需要升級地面設備，因此日航推動人形機器人實用化。

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