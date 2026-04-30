擺平兒子毒駕被查？ 金監總局又出事 局長李雲澤被降職

圖為李雲澤於2025年5月7日，出席中國國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。（本報系資料照片）

中國國家金融監督管理總局官網顯示，「總局領導」一欄刪去局長李雲澤資料。路透引述據知情人士報導，李雲澤因涉嫌違紀問題被降職。港媒報導，消息人士稱，李雲澤28日已在內部被宣布撤職，據傳與「教子不嚴」有關。金監總局不斷有高層出事，副局長周亮3月下旬也在任上落馬，李雲澤則是首個被查處的「70後」正部級官員 。

報導指出，李雲澤最後一次公開露臉，是4月22日參加防範和打擊非法金融活動總體戰動員部署會議。金監總局官網昨天下午5點20分左右，「總局領導」一欄刪去局長信息，僅留下3名在任副局長和紀檢監察組組長的信息。李雲澤被「除名」引發網民圍觀。

根據官網，李雲澤4月21日會見保誠集團董事長范德娜（Shriti Vadera）一行；雙方就中國國內外經濟金融形勢、保險行業高品質發展以及保誠集團在華發展等議題進行交流。

現年55歲的李雲澤在2023年5月正式出任國家金融監督管理總局首任黨委書記、局長，是首位在中央政府機構擔任正部級職務的「70後」官員，此前曾任四川省委常委、常務副省長，長期在金融系統工作，擁有豐富的國有銀行從業經驗。

據消息透露，前天召開的中央政治局會議，正式通過免去李雲澤金監總局局長職務，金監總局內部當天也通告李雲澤被撤職，據傳他降職為一級巡視員（正局級非領導職務）。據香港媒體報導，知名媒體人李微敖4月18日已在微博發佈消息，疑似指向李雲澤：「孩子酒駕，或者毒駕，權勢滔天的爹，又不能不管，於是找關係努力擺平此事。沒成想，差點把這爹也給折進去……」

2023年，中央組建金監總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。除保留銀保監會的原有職能，過去分散在人民銀行對金融公司的日常監管、有關金融消費者保護職責，以及中證監的投資者保護職責，都畫入金監總局，以展現強監管。李雲澤進京擔任金監總局首任局長，但3年後黯然下台。