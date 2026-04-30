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「大概率出事了」…解放軍南部戰區2上將 缺席人大常委會議

記者林則宏／綜合報導
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解放軍上將袁譽柏（左）、王建武（右）缺席此次人大常委會議，顯示中共最高領導人對解...
解放軍上將袁譽柏（左）、王建武（右）缺席此次人大常委會議，顯示中共最高領導人對解放軍的清洗行動尚未停歇。（取材自微博）

中共14屆全國人大常委會第22次會議4月27日至30日在北京舉行，但外界注意到，在27日下午舉行的第一次全體會議上，兩名解放軍上將：南部戰區前司令員袁譽柏、南部戰區前政委王建武雙雙缺席。有消息指，兩人大概率已經出事。

根據中共全國人大2023年3月12日公告，第14屆全國人民代表大會常務委員會委員長、副委員長、秘書長、委員原共計175人。但過去兩年已有10人資格遭撤銷（被除名或罷免）、三人辭職，因此目前應有162人在任。

人民日報報導，14屆全國人大常委會第22次會議27日下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，常委會組成人員151人出席會議。今年2月26日14屆全國人大常委會第21次會議時，常委會組成人員則有155人出席。也就是說，本次會議有11人缺席，但外界最關注的是袁譽柏及王建武。

包括蔡慎坤在內的多名海外中國時政評論員，從27日央視新聞聯播畫面中觀察到，袁譽柏與王建武雙雙缺席此次會議，兩人2月底還有出席人大常委會議。蔡慎坤指出，袁譽柏和王建武在3月初的中共全國兩會就突然不再露面，至今已快兩個月，如今又缺席人大公開活動，意味這兩名上將也出事了，只是官方暫時未對外公開。

在原本175名14屆全國人大常委中，有14名軍隊人大常委，但因前空軍司令員丁來杭、前火箭軍司令員周亞寧、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福等五人先後遭罷免，加上前武警部隊政委安兆慶、前東部戰區政委何平、前戰略支援部隊政委鄭衛平等三人早前已缺席人大常委會會議，目前軍隊人大常委僅存四人，分別為上將范驍駿，及三名中將駱源、方向、吳杰明。

據統計，過去三年，累計已有多達36名解放軍高層遭免去全國人大代表資格，包括16名上將、14名中將、6名少將。

中共14屆全國人大常委會第22次會議27日在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，常...
中共14屆全國人大常委會第22次會議27日在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，常委會組成人員151人出席會議，但外界更關注的是哪些人應出席而未出席。（新華社）

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