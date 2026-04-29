廣西酒店搶五一財 謊稱「老闆過世」退訂房 轉頭加價3倍

涉事酒店。（取材自小紅書)

有網友反映，她提前兩個月低價預訂廣西某酒店房間，臨近五一小長假出行日卻被商家以「老闆離世、門店將查封」等離譜理由要求退房。事後她發現，該酒店營業正常，而五一的房價 卻大幅調漲近4倍。市監局事後介入調查，稱該酒店以不實理由欺騙消費者退訂房間，並立案調查。

經視直播報導，張女士介紹，今年2月7日，她提前預訂了柳州胡同七號酒店萬達廣場店5月1日至5日的房間，總價494.85元（約72.3美元），計畫五一期間前往柳州遊玩。

4月23日，酒店突然致電，告知其老闆已於3月離世，因背負巨額外債面臨法院查封，門店4月即將關停，無法承接五一住宿訂單，催促她儘快申請退款，並主動推薦其他住宿。因擔心五一房源緊張，張女士取消了該酒店訂單，隨後預訂其他酒店，多花費900多元，新房總價約1400元。

面對這套荒誕的說辭，張女士聯繫訂房平台核實情況。平台回覆，該酒店運營正常，五一房源正常對外售賣。經協調，平台答應等張女士在其他酒店入住結束後，退還她900多元差價，並對涉事酒店進行調查。但張女士多次嘗試向酒店求證真相，溝通處處受阻。

柳州胡同七號酒店工作人員表示，酒店目前正常營業，日常房源可線上直接預訂，但五一期間房源已全部訂滿。張女士之前預訂的豪華雙人床房在相關平台已顯示滿房，房價一晚569元(約83.2美元)，比她此前預訂4晚的總額494.85元還要貴。

觀察者網報導，廣西柳州市柳南區市場監督管理局27日發布情況通報，稱對「柳州胡同七號酒店（萬達廣場店）進行調查。經核實，該酒店存在涉嫌違反「價格法」、「明碼標價和禁止價格欺詐規定」等相關法律法規的行為，目市監局已立案調查，並將依法依規嚴肅查處。