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81歲欠債2077萬人民幣 浙江「誠信奶奶」10年還清

中國新聞組／北京29日電
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陳金英在熨燙衣物。（取材自大象新聞）
陳金英在熨燙衣物。（取材自大象新聞）

現年96歲的陳金英來自浙江，她因為在81歲時欠下千萬人民幣債務，卻在10年內還清，被封為「全國十大守信人物」、「中國好人」。陳金英日前受訪，談到還債的事情時表示，「我這一輩子沒做什麼驚天動地的大事，不過是守住了做人的底線」。

九州新聞報導，陳金英53歲創業做羽絨服，她說，為了對得起消費者，她做的羽絨外套件都是90%以上的充絨量。曾有人勸她「少充點絨，外人又看不見」，但她認為「看不見的地方，才最見良心」。

陳金英受訪時表示，她的許多客人都是長年來往的老客戶，合作的經銷商也都是嚴格遵守約定的交貨與付款時間，「幾十年下來，很多經銷商都跟我處成了老朋友」。她說，做生意這幾十年來，心裡始終堅信，「做買賣，先做人。做人靠什麼？就靠以誠待人、以信立業」。

「我耳朵有點背，眼睛還花但心裡有一本帳」，陳金英說，她81歲時企業資金鏈斷裂，背上2077萬元人民幣（約305.4萬美元）債務。當時有人勸她這把年紀了，申請破產就好不要還錢了，但她覺得「做人，背可以駝，但腰不能彎」，那些借她錢的除了銀行，還有的是老同事，有的是親戚，「欠債還錢，天經地義，不管你是20歲還是80歲，這個理不能變」。

於是陳金英把82筆債務都記載帳本上，先後賣掉廠房與存貨，再到街頭上擺攤賣羽絨服。當時她每天早上5時多就起來，自己扛幾十斤重的羽絨服上攤車，佝僂著背在攤前站一天，中午就啃個冷饅頭。

終於在2021年2月5日，陳金英還完最後一筆債。她說，債還完後，她把那本帳本燒了，「火光熄滅，債務清零」，「同時，我也賺回了做人的骨氣和鄉親的信任」。

陳金英的故事蔚為美談，她也被政府頒發「全國十大守信人物」、「中國好人」和全國道德模範提名獎等。她表示，很多人叫她「誠信奶奶」，說她是道德模範。但她覺得，她這輩子沒做什麼驚天動地的大事，「不過是守住了做人的底線」。

陳金英在打電話。（取材自大象新聞）
陳金英在打電話。（取材自大象新聞）

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