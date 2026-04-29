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「你的字和你一樣醜嗎」河南教師給小四生的評語被罵翻

中國新聞組／北京29日電
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河南一名家長反映，孩子在作業中被老師批注「你的字和你一樣醜嗎？」（取材自極目新聞...
河南一名家長反映，孩子在作業中被老師批注「你的字和你一樣醜嗎？」（取材自極目新聞）

河南一名小學生家長投訴，孩子的老師在批改作業時寫了一句評語「你的字和你一樣醜嗎？」，認為措辭不當。事件在網路上引發熱議，多數人認為教師此舉不妥，會傷害孩童的自尊，「字醜可練，人品醜怎麼練？」。校方事後帶著涉事教師上門道歉。

極目新聞報導，河南南陽桐柏縣城關鎮第四小學一名四年級學生的家長表示，看到孩子被林姓教師批改回來的作業上，有紅字寫著「你的字和你一樣醜嗎？」，認為此舉涉嫌人身攻擊，引此向校方投訴。

校方起初表示，該教師只是「開玩笑」，原意是希望學生寫字能像長相一樣帥氣，但表達方式欠妥，已與家長溝通。

不過，事件被報導上網後，引發輿論熱議，多數網民認為教師寫這句話構成人格侮辱，並指出字跡問題透過訓練就可改善，但將書寫缺陷與外表關聯會直接踐踏學生尊嚴，「字醜可練，人品醜怎麼練」、「「字醜可以練，自信傷了難補」。有多名網友分享自己小時候的類似經驗，「話太重落在太輕的年紀，是一輩子的陰霾」。也有網友說，教師若是想要用玩笑來鼓勵，可用正面的表達方式，例如「見字如面，讓字跡和長相一樣帥」等。

對於校方一開始的回應，也被網民罵是「推卸責任」。對此，河南省桐柏縣教育體育局發布通報稱，縣教體局已立即核查處置，學校已對涉事教師嚴肅批評教育，並責令其寫出深刻檢查。同時，涉事學校及林姓教師向學生家長表示歉意，並上門慰問。縣教體局也對該校校長進行約談，將切實加強師德師風建設，杜絕此類問題再發生。

河南

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